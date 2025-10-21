Home > बिहार > बिहार में सब कुछ संभव बा! चायवाला निकला करोड़पति— घर से निकले करोड़ों कैश, सोना-चांदी, लग्ज़री कार और बहुत कुछ

बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने एक चायवाले के घर से करोड़ों रुपये, 85 एटीएम कार्ड, सोना-चांदी और लग्जरी कार बरामद की. जानिए कैसे चला साइबर खेल.

By: Shivani Singh | Published: October 21, 2025 9:35:04 PM IST

बिहार के गोपालगंज से एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको हैरान कर दिया. जहां एक चाय बेचने वाला निकला करोड़पति! पुलिस की छापेमारी में उसके घर से मिले करोड़ों रुपए नकद, 85 एटीएम कार्ड, सोना-चांदी और एक लग्जरी कार ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. दिखावे में साधारण जिंदगी जीने वाले इस “चायवाले” की असली कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती.

दरअसल, चाय बेचने और साइबर धोखाधड़ी में शामिल एक व्यक्ति के घर पर छापेमारी के दौरान, पुलिस ने करोड़ों की संपत्ति, सोना-चाँदी और एक लग्जरी कार बरामद की. इस कार्रवाई में लंबे समय से साइबर धोखाधड़ी का नेटवर्क चला रहे दो भाइयों को गिरफ्तार किया गया है.

छापेमारी में निकले 1 करोड़ रुपये, सोना, चाँदी और लग्जरी कार

बिहार के गोपालगंज जिले में पुलिस ने चाय विक्रेता के घर पर छापेमारी कर ₹1 करोड़ 5 लाख 49 हज़ार 850 नकद, 344 ग्राम सोना, 1.75 किलो चाँदी, 85 एटीएम कार्ड, 75 बैंक पासबुक, 28 चेकबुक, दो लैपटॉप, तीन मोबाइल फोन और एक लग्जरी कार बरामद की.

पुलिस की इस कार्रवाई ने स्थानीय लोगों को चौंका दिया है, क्योंकि आरोपी सामान्य जीवन जी रहे थे और चाय की दुकान चलाने का दिखावा कर रहे थे। लेकिन पर्दे के पीछे, ये दोनों भाई बड़े पैमाने पर ऑनलाइन धोखाधड़ी और बैंकिंग घोटाला कर रहे थे.

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अभिषेक कुमार और आदित्य कुमार, दोनों भाइयों के रूप में हुई है. दोनों ने मिलकर लोगों के बैंक विवरण, एटीएम कार्ड और ओटीपी हासिल करके पैसे ट्रांसफर करने का रैकेट चलाया. पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों से बरामद एटीएम और पासबुक से पता चला है कि यह गिरोह कई राज्यों में फैला हुआ था. साइबर सेल की टीम अब बैंक खातों और डिजिटल लेनदेन की जाँच कर रही है.

