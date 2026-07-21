क्या होता है Goonda Act? अब पेपर लीक करने वालों और साइबर अपराधियों पर भी कसेगाा शिकंजा ,बिहार सरकार ने दी मंजूरी

Bihar Goonda Act Kya Hai: बिहार सरकार ने अपराध पर सख्ती बढ़ाते हुए बड़ा फैसला लिया है. अब प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक करने वाले, साइबर अपराधियों और सोशल मीडिया पर अभद्र या अशोभनीय टिप्पणी करने वालों के खिलाफ भी गोंडा एक्ट (Goonda Act) के तहत कार्रवाई की जा सकेगी. इस प्रस्ताव को सोमवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार ने बिहार क्राइम कंट्रोल एक्ट (CCA), 2024) में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी. इसके साथ ही संशोधन विधेयक के मसौदे को भी हरी झंडी दे दी गई.

पेपर लीक करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों को देखते हुए यह अहम फैसला लिया है. संशोधन के बाद अब प्रश्नपत्र लीक करने या इस तरह के संगठित अपराध में शामिल लोगों पर गोंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकेगी. सरकार का मानना है कि इससे परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और ऐसे मामलों पर प्रभावी रोक लगेगी.

सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी भी पड़ेगी भारी

नए संशोधन के तहत इंटरनेट आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी व्यक्ति के खिलाफ गाली-गलौज, अश्लील भाषा या अभद्र टिप्पणी करने वालों पर भी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है.ऐसे मामलों में 6 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल हो सकती है. सरकार का कहना है कि यह कदम सोशल मीडिया के दुरुपयोग और बढ़ते साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है.

साइबर अपराधियों पर भी सरकार का शिकंजा

बिहार सरकार का कहना है कि संशोधित कानून से पुलिस को संगठित अपराध, साइबर फ्रॉड और डिजिटल प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल से जुड़े मामलों में कार्रवाई करने के लिए अधिक कानूनी अधिकार मिलेंगे.फिलहाल राज्य में साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी यूनिट (CCSU) और स्थानीय साइबर पुलिस थाने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आईटी एक्ट के तहत ऐसे मामलों में कार्रवाई कर रहे हैं.

7 महीने में 475 FIR, 103 गिरफ्तार

राज्य पुलिस मुख्यालय के मुताबिक, जनवरी से जुलाई 2026 के बीच साइबर क्राइम एंड सिक्योरिटी यूनिट ने: