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बिहार का रिक्शा वाला अचानक बना करोड़पति! बैंक बैलेंस देख उड़ गए सबके होश, जानें- क्या है पूरा मामला?

Bihar News: बिहार के गया जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां रिक्शा चलाने वाले के खाते में 759 करोड़ रुपये से अधिक की राशि होने की जानकारी सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.

By: Sohail Rahman | Published: July 12, 2026 8:28:27 PM IST

ई-रिक्शा चलाने वाले के खाते में आए 759 करोड़ रुपये
ई-रिक्शा चलाने वाले के खाते में आए 759 करोड़ रुपये


E-Rickshaw Driver Account Balance: बिहार के गया का एक रिक्शावाला अचानक करोड़पति बन गया. मात्र एक हजार की रकम निकालने गए शिव कुमार पटेल के होश तब उड़ गए जब मोबाइल पर अपना बैंक बैलेंस देखा. उनके अकाउंट में 7 अरब, 59 करोड़, 69 लाख, 51 हजार से अधिक रुपए पड़े थे. उन्होंने तुरंत घबराहट में आस पास के लोगों को फोन कर दिया. उसके बाद ग्राहक सेवा केंद्र पर भीड़ जुट गई और इलाके में सनसनी फैल गई.

इसके बाद उन्होंने बैंक मैनेजर को पूरी घटना की जानकारी दी. दूसरे शनिवार की छुट्टी के कारण बैंक बंद था. शिवकुमार को मैनेजर ने सोमवार को बैंक बुलाया है.

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शिव कुमार पटेल ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर शिव कुमार पटेल का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वह कई सालों से रिक्शा चलाकर जीवन यापन करते हैं. अभी भी वह दिन भर ई-रिक्शा ही चलाते हैं. उनके खाते में वृद्धा पेंशन के अलावे कोई राशि नहीं रहती है. 10 जुलाई को सरकार की ओर से 1100 रुपए उन्हें बतौर पेंशन भेजे गए थे. 1 हजार की राशि निकालने के लिए वह अपने नजदीकी सीएसपी सेंटर गए थे. एक हजार निकालने के बाद उनके मोबाइल पर जो मैसेज आया उसे पढ़कर उनका दिमाग हिल गया.

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किस बैंक में खाता है?

मीडिया रिपोर्ट के हवाले से सामने आ रही जानकारी के अनुसार, शिवकुमार पटेल का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है. उन्होंने बागेश्वरी इलाके में मौजूद एक कस्टमर सर्विस पॉइंट (CSP) से ₹1,000 निकाले थे. इसके बाद जब उन्होंने अपना बैलेंस देखा तो वे हैरान रह गए क्योंकि उनके अकाउंट में ₹759 करोड़ से ज्यादा की रकम थी. जिसके बाद वहां मौजूद कुछ लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन शिवकुमार परेशान थे.

बैंक मैनेजर से किया संपर्क

इसके बाद उन्होंने सीएसपी ऑपरेटर की सहायता से बैंक मैनेजर से संपर्क किया और पूरे मामले की जानकारी दी. हालांकि महीने का दूसरा शनिवार होने की वजह से बैंक बंद था. मैनेजर ने उन्हें कोई भी ट्रांज़ैक्शन न करने और अपना मोबाइल फोन सुरक्षित रखने की सलाह दी. इतनी बड़ी रकम कहां से आई, इसका पता सोमवार को शिवकुमार के बैंक जाने पर ही चलेगा. इस बीच यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गई है.

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Tags: bihar news
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