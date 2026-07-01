Home > क्राइम > एक दो नहीं…10 लड़कियों को बनाया शिकार, फ्री मोमोज खिलाकर प्रेम जाल में फंसाता, फिर निजी वीडियो बनाकर करता था वायरल

एक दो नहीं…10 लड़कियों को बनाया शिकार, फ्री मोमोज खिलाकर प्रेम जाल में फंसाता, फिर निजी वीडियो बनाकर करता था वायरल

Bihar Crime: बिहार के गया जिले में एक युवक मोमोज की दुकान चलाता था. जहां लड़कियों को मोमोज खिलाकर प्रेम जाल में फंसाता था और फिर उसका अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता था.

By: Sohail Rahman | Published: July 1, 2026 11:52:02 AM IST

बिहार के गया में लड़कियों को मोमोज खिलाकर बनाता था निजी वीडियो
बिहार के गया में लड़कियों को मोमोज खिलाकर बनाता था निजी वीडियो


Bihar Crime: बिहार के गया जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक युवक युवतियों को फ्री में मोमोज खिलाकर अपने प्रेमजाल में फंसाता था और उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें इंटरनेट पर अपलोड कर देता था. जानकारी के अनुसार, इस युवक के खिलाफ अब तक 10 लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो मिल चुके हैं. उसके कारनामों के बारे में पता चलने से पहले ही आरोपी फरार हो गया.

बताया जा रहा है कि लोगों के प्रदर्शन के बाद पुलिस हरकत में आई. इन हरकतों के पीछे मोहम्मद रेहान नाम का मोमो बेचने वाला व्यक्ति है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये सभी वीडियो एक धार्मिक स्थल पर शूट किए गए थे.

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पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई

इस बीच पुलिस ने बांके बाजार थाना क्षेत्र में आने वाली बांकेधाम पहाड़ी पर स्थित धार्मिक स्थल पर शूट किए गए कथित आपत्तिजनक वीडियो के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. मोमोज की दुकान के मालिस रेहान के खिलाफ बलात्कार, पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं सहित कई गंभीर आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज कर दी है और एफएसएल और टेक्निकल सेल की मदद से सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं.

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पुलिस ने 10 वीडियो को सबूत के तौर पर किए जब्त

पुलिस को सोशल मीडिया पर वायरल हुए 10 वीडियो मिले हैं, इन्हें सबूत के तौर पर जब्त कर लिया गया है. इन वीडियो में वही युवक अलग-अलग युवतियों के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखाई दे रहा है. शुरुआती जांच में एक नाबालिग पीड़िता की पहचान हुई है और इसके आधार पर अधिकारी उस जगह की जांच कर रहे हैं जहां वीडियो शूट किए गए थे, साथ ही उन हालात और मामले के अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है. इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी रेहान गया से मुंबई फरार हो गया है. उसे पकड़ने के लिए उसके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है.

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Tags: bihar newscrime news
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