Bihar Floods: मुंगेर में गंगा के कटाव में विलीन हुए कई मकान, दहशत में इलाके के लोग

Munger News:ग्रामीणों के मुताबिक कटाव के कारण पक्का मकान भी देखते ही देखते गंगा में समा गया, जिला प्रशासन की ओर से कटाव रोधक कार्य कराया गया

Published By: Ratna Pathak
Published: August 28, 2025 20:31:16 IST

मुंगेर से सुमित कुमार की रिपोर्ट: मुंगेर में गंगा का जलस्तर एक बार फिर से काफी तेजी से बढ़ने लगा है। बीते दो दिनों के अंदर गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ने के बाद मुंगेर में गंगा वार्निंग लेवल से लगभग 15 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर अत्यधिक बढ़ाने के कारण पानी की धार काफी तेज है जिस कारण दियारा क्षेत्र के लोगों को अब गंगा के बढ़ते जल स्तर के कारण परेशानी होना शुरू हो गई है।

दर्जनों घर कटाव की जद में है

गंगा के बढ़ते जल स्तर के बीच सदर प्रखंड क्षेत्र के कुतलूपुर पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या छह हरि बाबू टोला में भीषण कटाव बीते दो दिनों से जारी है। ग्रामीणों के मुताबिक कटाव के कारण पक्का मकान भी देखते ही देखते गंगा में समा गया।इस घर में छह परिवार साथ में रहते थे। इसके अलावा दर्जनों घर कटाव की जद में है।डीएम निखिल धनराज निप्पणीकर के निर्देश पर कटावरोधी कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने ने तत्काल आपदा पदाधिकारी कुमार अभिषेक को त्वरित संज्ञान लेते हुए वहां पर कटाव को रोकने के लिए बेगूसराय रेंज के कटाव रोधक कार्य करवाने को लेकर निर्देशित किया है। वहीं, अबतक जिसका मकान गंगा में समाया है, उसमें बिलास पासवान, उदय पासवान, राम बिलास पासवान, अनर्जित पासवान, गुनसागर पासवान, रंजीत पासवान है।

जिला प्रशासन की ओर से कटाव रोधक कार्य

ग्रामीणों के मुताबिक ये सभी एक ही परिवार से है। बड़ा परिवार रहने के कारण सभी लोग एक ही जगहों पर मकान बनाकर रह रहे थे।हालांकि जहां पर अभी कटाव हो रही है वहां पर पहले ही जिला प्रशासन की ओर से कटाव रोधक कार्य कराया गया था, लेकिन गंगा के बढ़ते जल स्तर के कारण गंगा के विकराल रूप ने फिर से तबाही मचाना शुरू कर दिया है और गंगा के पानी में अत्यधिक तेज बहाव रहने के कारण कटाव हो रही है जिससे ग्रामीण काफी भयभीत है।

गंगा का पानी बढ़ रहा है

वहीं, सदर एसडीएम सह जिला आपदा पदाधिकारी कुमार अभिषेक ने बताया कि गंगा का पानी बढ़ रहा है। अगले एक से दो दिनों में गंगा के जलस्तर में कमी आएगी। सदर प्रखंड के कुतलुपुर पंचायत में कटाव हो रहा है।अब तक एक मकान के ध्वस्त हुआ है और तत्काल कटावरोधी कार्य कराए जा रहे हैं।गंगा में इस साल आरा से लेकर भागलपुर तक में कई मकान समाए हैं। आरा के शाहपुर के जवइनिया में तीन सौ से ज्यादा घर गंगा की चपेट में आकर कटाव का शिकार हुए, जिससे हमेशा के लिए उनका अस्तित्व खत्म हो गया।

