Bihar Flood: बिहार के किन-किन जिलों में बाढ़ ने लिया विकराल रूप, कितने लाख लोग हुए प्रभावित, क्या है सैलाब की वजह?

Bihar Floods: बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है. पीटीआई के एक रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को बिहार के 15 जिलों में प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर लगभग 48 लाख हो गई है. कई नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण जल संसाधन विभाग ने नदी के किनारों के अचानक और तेजी से कटने (कटाव) को लेकर चेतावनी जारी की है. अधिकारियों को स्थिति पर नजर रखने और कटाव की किसी भी घटना की तुरंत रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है.

इस वक्त बाढ़ से प्रभावित जिलों की लिस्ट में पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा और अररिया का नाम है. इन जिलों के 87 ब्लॉक की 575 ग्राम पंचायतों में लगभग 47.9 लाख लोग प्रभावित हुए हैं. शुक्रवार शाम तक प्रभावित लोगों की संख्या 47.3 लाख थी.

सामान्य से 27 प्रतिशत ज्यादा हुई बारिश

पीटीआई ने अज्ञात अधिकारियों के हवाले से बताया कि राज्य में सितंबर में 104.1 मिमी बारिश हुई है, जो सामान्य से लगभग 27 प्रतिशत ज्यादा है. इसके साथ ही नेपाल के कैचमेंट एरिया (जलग्रहण क्षेत्रों) में हुई बारिश के कारण कई छोटी-बड़ी नदियां उफान पर हैं. आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि शनिवार सुबह 6 बजे भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी 36.4 मीटर के स्तर पर बह रही थी, जो खतरे के निशान से 1.9 मीटर ऊपर है.







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कौन-कौन सी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है?

जल संसाधन विभाग ने बताया कि डुमरियाघाट में गंडक, बलतारा और कुरसेला में कोसी, खगड़िया में बूढ़ी गंडक, दीघा, गांधी घाट, हाथीदह, भागलपुर, कहलगांव और मुंगेर में गंगा, श्रीपालपुर में पुनपुन, बेनीबाद में बागमती और दरौली व गंगपुर सिसवान में घाघरा नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही थीं. बिहार मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि रविवार और सोमवार को बिहार के ज्यादातर हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और तेज हवाएं चलने की संभावना है.

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