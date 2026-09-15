Bihar Flood: नोटों की गड्डी लेकर समस्तीपुर के बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे पप्पू यादव, महिलाओं को बांटे पैसे, क्या कुछ बोले?

Bihar Flood News: बिहार में इन दिनों बाढ़ ने कहर बरपा पा रखा है. इस बीच गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीननगर और मोहनपुर प्रखंड के कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है. निचले इलाकों में पानी घुसने से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं. बाढ़ के कारण लोगों के सामने भोजन, आवागमन और रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर परेशानी बनी हुई है.

इसी बीच मंगलवार को पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव मोहिउद्दीननगर प्रखंड की कुरसाहा पंचायत के बदिया हसनपुर गांव पहुंचे. उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं. इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उनके आसपास जुट गए और बाढ़ से उत्पन्न परेशानियों से उन्हें अवगत कराया.

आर्थिक सहायता के रूप में नकद राशि दी

पप्पू यादव अपने साथ रुपये लेकर बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे. उन्होंने जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में नकद राशि दी. आर्थिक मदद मिलने पर महिलाओं ने सांसद को आशीर्वाद दिया. सांसद ने कहा कि बाढ़ की इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और उनकी मदद के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा.

इस दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि बाढ़ के पानी के कारण कई जगहों पर आवागमन प्रभावित है. लोगों को भोजन, पीने के पानी और अन्य आवश्यक सामान के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीणों ने सांसद से राहत एवं सहायता को और प्रभावी तरीके से पहुंचाने की मांग की.

तेजस्वी यादव पर भी साधा निशाना

बाढ़ प्रभावितों से मिलने के दौरान सांसद पप्पू यादव ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ-साथ बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने बाढ़ की स्थिति और प्रभावित लोगों को मिल रही राहत व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए.

उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में राजनीति से ऊपर उठकर प्रभावित लोगों की मदद को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. बाढ़ पीड़ितों को तत्काल राहत, भोजन और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है.

पप्पू यादव ने प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाया कि वे उनकी समस्याओं को संबंधित स्तर तक पहुंचाएंगे और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे. सांसद के दौरे के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे.

(समस्तीपुर से फ़िरोज़ आलम की रिपोर्ट)