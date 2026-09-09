Home > बिहार > NH-80 पर 4 फीट तक भरा बाढ़ का पानी, मंत्री विजय कुमार सिन्हा को नहीं मिला रास्ता, कच्चे मार्ग से निकला काफिला

NH-80 पर 4 फीट तक भरा बाढ़ का पानी, मंत्री विजय कुमार सिन्हा को नहीं मिला रास्ता, कच्चे मार्ग से निकला काफिला

Vijay Kumar Sinha: बिहार में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है. इसी क्रम में बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा को मोकामा से लखीसराय जाने के क्रम में परेशानियों से दो-चार होना पड़ा तो उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि पथ निर्माण विभाग को जल्द ही इसका स्थाई समाधान करने को कहा जाएगा.

By: Sohail Rahman | Published: September 9, 2026 8:02:56 AM IST

कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा को बाढ़ का करना पड़ा सामना
कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा को बाढ़ का करना पड़ा सामना


Bihar Flood: गंगा में आई बाढ़ से त्राहि-त्राहि कर रहे जनता जनार्दन की परेशानियों को नेता और मंत्रियों द्वारा अक्सर नहीं समझा जाता है. लोग अपने हाल पर जीते रहते हैं और नेता अपने काम में व्यस्त और मस्त रहते हैं. लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जब मंत्री को खुद इस परेशानी का सामना करना पड़ा.

दरअसल, जब अचानक मोकामा से लखीसराय जाने के क्रम में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा को जब यह पता चला कि बाटामोर से हाथीदह जंक्शन तक सड़क बेहद खराब है और NH-80 पर 4 फीट पानी है, जिससे जाना मुमकिन नहीं है तो उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ता और बाढ़ भाजपा के जिला महामंत्री निलेश कुमार पवन और लखीसराय भाजपा के जिला प्रभारी संजय कुमार को फोन किया और वैकल्पिक मार्ग बताने को कहा.

You Might Be Interested In

कार्यकर्ताओं के सहयोग से मिला वैकल्पिक रास्ता

दोनों नेताओं के सहयोग से एक वैकल्पिक मार्ग ढूंढा गया, जिससे होकर विजय सिन्हा हाथीदह थाना क्षेत्र के अंतिम बॉर्डर पर निकल गए और उसी वक्त इंडिया न्यूज के संवाददाता ने जब उनसे सवाल किया कि बाटामोर से हाथीदह जंक्शन तक की सड़क हमेशा ही खराब रहती हैं. जिससे लगातार दुर्घटनाएं होती रहती है. गाड़ियां खराब हो जाती हैं तो उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि पथ निर्माण विभाग को जल्द ही इसका स्थाई समाधान करने को कहा जाएगा.

यह भी पढ़ें – Who is Priya Singh Vats: कौन हैं प्रिया सिंह वत्स, जिन्हें तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी में सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

कृषि मंत्री ने की घोषणा

इसके साथ ही उन्होंने एक और घोषणा करते हुए कहा कि एक मरीन ड्राइव का भी हाथीदह में निर्माण कराया जाना है, जो NH 80 के सामानांतर गंगा में बनेगा और हाथीदह स्टेशन से आगे तक जायेगा. इसके बाद जब उनसे सवाल किया गया कि बाढ़ में किसानों को बड़ी क्षति का सामना करना पड़ा है तो कृषि मंत्री होने के नाते किसान हित में आप क्या करने जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं फसलों के नुकसान का आकलन करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दूंगा.

वैकल्पिक मार्ग से मंत्री हुए रवाना

इधर मंत्री विजय सिन्हा रवाना हुए और उनके पीछे कई गाड़ियां भी निकल गई, लेकिन बाकी लोग अभी तक रास्ता ढूंढने में लगे हैं. क्योंकि जिस निजी रास्ते से मंत्री को निकाला गया वो कच्ची है और मूसलाधार बारिश के कारण उससे भी आवागमन बंद हो गया. लिहाजा कई गाड़ियां उसी 4 फीट पानी भरे अंडर पास से होकर गुजर रही है तो कई बंद और खराब हो रही है.

अंडरपास में जमा हो रहा पानी

गंगा का पानी हाथीदह जंक्शन के पास अंडरपास में लगातार जमा हो रहा है और पानी धीरे-धीरे तीन फीट से 4 फीट हो गया है, जिससे भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. एक ड्राइवर ने बताया कि कई गाड़ियां खराब हो गई है. वहीं कई गाड़ियों को धक्का लगाते हुए भी देखा गया, जबकि कई वाहन चालक पानी के भय से वापस गाड़ी को मोड़ते देखे गए.

यह भी पढ़ें – Bihar Crime: दूसरी महिला के साथ सो रहा था पति, विरोध करने पर पत्नी को पीटकर मार डाला, फिर शव के साथ लेट गया

Tags: bihar news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लाडली बेटी दुआ के साथ दीपिका-रणवीर का फैमिली मोमेंट

September 9, 2026

कौन है बिग बॉस 20 की अरिश्फा खान?

September 8, 2026

कौन हैं हरमन बरार? जिनसे परमिश वर्मा का चल रहा...

September 8, 2026

कौन हैं गुनीत ग्रेवाल? जिन्हें परमिश वर्मा ने दिया तलाक

September 8, 2026

आशा भोसले के 6 सदाबहार गाने

September 8, 2026

कौन हैं उदिति सिंह?

September 8, 2026
NH-80 पर 4 फीट तक भरा बाढ़ का पानी, मंत्री विजय कुमार सिन्हा को नहीं मिला रास्ता, कच्चे मार्ग से निकला काफिला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

NH-80 पर 4 फीट तक भरा बाढ़ का पानी, मंत्री विजय कुमार सिन्हा को नहीं मिला रास्ता, कच्चे मार्ग से निकला काफिला
NH-80 पर 4 फीट तक भरा बाढ़ का पानी, मंत्री विजय कुमार सिन्हा को नहीं मिला रास्ता, कच्चे मार्ग से निकला काफिला
NH-80 पर 4 फीट तक भरा बाढ़ का पानी, मंत्री विजय कुमार सिन्हा को नहीं मिला रास्ता, कच्चे मार्ग से निकला काफिला
NH-80 पर 4 फीट तक भरा बाढ़ का पानी, मंत्री विजय कुमार सिन्हा को नहीं मिला रास्ता, कच्चे मार्ग से निकला काफिला