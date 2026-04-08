बिहार बिजली सर्वे के नाम पर ठगी का खतरा! विद्युत विभाग ने जारी की चेतावनी; ऐसे करें शिकायत

Bihar Electricity Consumer Fraud: बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल टैगिंग सर्वे तेजी से चल रहा है. पटना विद्युत आपूर्ति इकाई और विद्युत विभाग द्वारा इस अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके संबंधित ट्रांसफार्मर से जोड़ना है. पूरी प्रक्रिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए संचालित की जा रही है, जिससे बिजली आपूर्ति प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सके. विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह केवल डेटा अपडेट करने की प्रक्रिया है और इसका मकसद उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा देना है.

सीमित दायरे में हो रहा सर्वे कार्य

विभाग के अनुसार सर्वे कर्मियों का काम केवल बिजली मीटर की फोटो लेना है. वे न तो वायरिंग की जांच करते हैं और न ही किसी प्रकार की मरम्मत या तकनीकी परीक्षण करते हैं. अगर कोई व्यक्ति सर्वे के नाम पर अतिरिक्त जांच या कार्य करने की कोशिश करता है, तो उपभोक्ताओं को तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए. ऐसी स्थिति में सवाल पूछना और आवश्यक होने पर शिकायत करना जरूरी बताया गया है.

डिजिटल एप के जरिए डेटा अपडेट

यह पूरा सर्वे WFM App के माध्यम से किया जा रहा है. इस एप के जरिए उपभोक्ताओं की जानकारी डिजिटल रूप से अपडेट की जा रही है और उन्हें उनके संबंधित वितरण ट्रांसफार्मर से जोड़ा जा रहा है. इससे बिजली आपूर्ति की निगरानी आसान होगी और भविष्य में तकनीकी गड़बड़ियों को जल्दी पहचाना जा सकेगा. यह कदम बिजली वितरण प्रणाली को अधिक स्मार्ट और कुशल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

फर्जी सर्वेयर से सावधान रहने की सलाह

विभाग ने उपभोक्ताओं को फर्जी सर्वेयर से सावधान रहने की चेतावनी दी है. सभी अधिकृत कर्मियों के पास वैध पहचान पत्र होना अनिवार्य है. उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि किसी भी व्यक्ति को घर में प्रवेश देने से पहले उसका आईडी कार्ड जरूर जांचें. अगर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है, तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और धोखाधड़ी से बचा जा सके.

शिकायत व्यवस्था और सहयोग की अपील

विभाग ने अलग-अलग क्षेत्रों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिनके जरिए उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. कंकड़बाग, दानापुर, खगौल, पटना सिटी समेत कई इलाकों के लिए अलग नंबर उपलब्ध कराए गए हैं. Patna Electricity Supply Unit के महाप्रबंधक दिलीप कुमार सिंह ने उपभोक्ताओं से इस सर्वे में सहयोग करने की अपील की है. उनका कहना है कि यह पहल बिजली व्यवस्था को सुधारने और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने के लिए बेहद जरूरी है.

इन नंबरों पर करें शिकायत