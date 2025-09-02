Home > बिहार > अब बिहार की महिलाएं बनेंगी लखपति, CM Nitish कुमार देंगे 10 हजार की राशि

अब बिहार की महिलाएं बनेंगी लखपति, CM Nitish कुमार देंगे 10 हजार की राशि

Self employment: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही अब बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी बीच अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने महिलाओं को बड़ी खुशखबरी दे दी है।

Published By: Heena Khan
Published: September 2, 2025 13:17:00 IST

Bihar Election News: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही अब बिहार में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी बीच अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने महिलाओं को बड़ी खुशखबरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सुबह 10.30 बजे कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हुई। इस बैठक में कैबिनेट के एजेंडे में कई ऐसी योजनाएं शामिल हैं जिनका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके साथ सभी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे।

महिलाओं के लिए अहम प्लानिंग 

वहीँ आपको बता दें, योजना के तहत, राज्य के हर एक परिवार की एक महिला को स्वरोज़गार शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इतना ही नहीं  इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। इसकी पूरी ज़िम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग को सौंपी गई है, जो महिलाओं से आवेदन प्राप्त करेगा और उनकी पात्रता की जाँच करने में लगा है।

2 लाख की दी जाएगी राशि 

सिर्फ यही नहीं नीतीश सरकार ने इस बात की भी घोषणा की है कि महिलाओं के बैंक खातों में धनराशि सितंबर से आने लग जाएगी। योजना के मुताबिक, यह भी कहा गया है कि रोज़गार शुरू करने के छह महीने बाद महिलाओं के काम का मूल्यांकन भी किया जाएगा। आपको बता दें इस फैसले से पहले नीतीश सरकार का कहना है कि , अगर आगे निवेश की आवश्यकता होगी, तो उन्हें दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायताभी दी जाएगी। जिससे वो एकक अच्छा खासा बिज़नेस बना सकती हैं।

