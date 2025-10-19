Video: नहीं मिला टिकट…तो ‘कुर्ता फाड़’ राबड़ी आवास के बाहर रोने लगे नेता जी; बोले- “2 करोड़ की मांग…”

Bihar Vidhansabha Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Election 2025) में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है. सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी है और अपने वादों से जनता को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है. इस बीच बिहार से एक वीडियो (Bihar Chunav) सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया से लेकर बिहार चुनाव में भी बवाल मचा दिया है. मोतिहारी के मधुबन विधानसभा सीट से राजद नेता मदन प्रसाद शाह (Madan Prasad Shah Viral Video) को टिकट नहीं मिलने पर खूब हंगामा देखने को मिला है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. साथ ही उन्होंने लालू प्रसाद (Lalu Prasad Yadav) और पार्टी पर कई ऐसे आरोप लगाए, जिससे बिहार चुनाव का पूरा खेल बदल सकता है.

मदन प्रसाद शाह ने मचाया बवाल

राजद नेता मदन प्रसाद शाह ने टिकट न मिलने पर राबड़ी आवास (Rabri Awas) के बाहर कुर्ता फाड़कर बीच रोड पर ही लेट गए. वह यहां खूब फूट-फूटकर रोने लगे. इसके बाद उन्होंने पार्टी पर आरोप लगाया कि उनसे टिकट के लिए 2करोड़ से भी ज्यादा रुपये डिमांड किए जा रहे थे. यहां काफी देर तक हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. राजद नेता मदन प्रसाद शाह ने कहा कि- 2 करोड़ रुपये से भी ज्यादा डिमांड किये गये, जो उन्होंने नहीं दिये. वह एक बजे रात तक आवास के बाहर वे डटे रहे. लेकिन सुबह करीब 3 बजे उन्हें बिना टिकट दिए वापस जाने को कह दिया. उन्होंने संजय यादव (Sanjay Yadav) पर आरोप लगाया कि-उन्होंने घर में बंटवारा करवा दिया और भाई-बहन को अलग करवा दिया.







“ तेजस्वी बहुत घमंडी है ” – मदन प्रसाद शाह

मदन प्रसाद शाह ने आगे कहा कि – “वो सरकार नहीं बनाएगा, तेजस्वी (Tejashwi Yadav) बहुत घमंडी है, लोगों से मिलते नहीं. वे टिकट बांट रहे हैं. संजय यादव ये सब कर रहे हैं. मैं यहां मरने आया हूं. लालू यादव मेरे गुरु हैं. उन्होंने कहा था कि वे मुझे टिकट देंगे. उन्होंने भाजपा के एजेंट संतोष कुशवाहा को टिकट दिया.” बता दें कि मदन प्रसाद के आरोप बिहार चुनाव का पूरा खेल बदल सकता है. अब देखना दिलचस्प होगा कि यह ड्रामा आखिर कहां तक जाता है.

