Home > बिहार > Video: नहीं मिला टिकट…तो ‘कुर्ता फाड़’ राबड़ी आवास के बाहर रोने लगे नेता जी; बोले- “2 करोड़ की मांग…”

Video: नहीं मिला टिकट…तो ‘कुर्ता फाड़’ राबड़ी आवास के बाहर रोने लगे नेता जी; बोले- “2 करोड़ की मांग…”

Bihar Election 2025: पटना में लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर जमकर ड्रामा देखने को मिला. मधुबन विधानसभा से आरजेडी टिकट के दावेदार मदन शाह ने टिकट न मिलने पर खूब हंगाना किया.

By: Preeti Rajput | Published: October 19, 2025 1:08:47 PM IST

Video: नहीं मिला टिकट…तो ‘कुर्ता फाड़’ राबड़ी आवास के बाहर रोने लगे नेता जी; बोले- “2 करोड़ की मांग…”

Bihar Vidhansabha Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Election 2025) में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है. सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी है और अपने वादों से जनता को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है. इस बीच बिहार से एक वीडियो (Bihar Chunav) सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया से लेकर बिहार चुनाव में भी बवाल मचा दिया है. मोतिहारी के मधुबन विधानसभा सीट से राजद नेता मदन प्रसाद शाह (Madan Prasad Shah Viral Video) को टिकट नहीं मिलने पर खूब हंगामा देखने को मिला है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. साथ ही उन्होंने लालू प्रसाद (Lalu Prasad Yadav) और पार्टी पर कई ऐसे आरोप लगाए, जिससे बिहार चुनाव का पूरा खेल बदल सकता है.

मदन प्रसाद शाह ने मचाया बवाल 

राजद नेता मदन प्रसाद शाह ने टिकट न मिलने पर राबड़ी आवास (Rabri Awas) के बाहर कुर्ता फाड़कर बीच रोड पर ही लेट गए. वह यहां खूब फूट-फूटकर रोने लगे. इसके बाद उन्होंने पार्टी पर आरोप लगाया कि उनसे टिकट के लिए 2करोड़ से भी ज्यादा रुपये डिमांड किए जा रहे थे. यहां काफी देर तक हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. राजद नेता मदन प्रसाद शाह ने कहा कि- 2 करोड़ रुपये से भी ज्यादा डिमांड किये गये, जो उन्होंने नहीं दिये. वह एक बजे रात तक आवास के बाहर वे डटे रहे. लेकिन सुबह करीब 3 बजे उन्हें बिना टिकट दिए वापस जाने को कह दिया. उन्होंने संजय यादव (Sanjay Yadav) पर आरोप लगाया कि-उन्होंने घर में बंटवारा करवा दिया और भाई-बहन को अलग करवा दिया.



Bihar Election 2025: गिरिराज सिंह ने किसे बता दिया नमक हराम, बिहार चुनाव में आखिरकार हो गई हिंदू-मुसलमान की एंट्री

तेजस्वी बहुत घमंडी है” – मदन प्रसाद शाह

मदन प्रसाद शाह ने आगे कहा कि – वो सरकार नहीं बनाएगा, तेजस्वी (Tejashwi Yadav) बहुत घमंडी है, लोगों से मिलते नहीं. वे टिकट बांट रहे हैं. संजय यादव ये सब कर रहे हैं. मैं यहां मरने आया हूं. लालू यादव मेरे गुरु हैं. उन्होंने कहा था कि वे मुझे टिकट देंगे. उन्होंने भाजपा के एजेंट संतोष कुशवाहा को टिकट दिया.” बता दें कि मदन प्रसाद के आरोप बिहार चुनाव का पूरा खेल बदल सकता है. अब देखना दिलचस्प होगा कि यह ड्रामा आखिर कहां तक जाता है.

Bihar Election: बिहार में PM Modi का चुनावी ‘शंखनाद’, अगले हफ्ते से BJP की ताबड़तोड़ रैलियां; 12 जनसभाओं को करेंगे संबोधित

Tags: Bihar Election 2025bihar newsbiharelectionnewslalu yadavrjd
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सेक्स पावर ही नहीं, इन बीमारियों में भी काम आता...

October 19, 2025

दिवाली पर पेट हो गया है खराब? यह छोटी चीज...

October 19, 2025

बिरयानी का स्वाद बढ़ाने के लिए ट्राय करें ये 8...

October 19, 2025

हरी मिर्च काटने के बाद हाथ में जलन? ये घरेलू...

October 19, 2025

दीवाली पर बनाएं ये सुपर टेस्टी गेहूं के आटे से...

October 19, 2025

नहीं पड़ेगी बाजार से खरीदने की जरूरत, अब घर की...

October 19, 2025
Video: नहीं मिला टिकट…तो ‘कुर्ता फाड़’ राबड़ी आवास के बाहर रोने लगे नेता जी; बोले- “2 करोड़ की मांग…”

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Video: नहीं मिला टिकट…तो ‘कुर्ता फाड़’ राबड़ी आवास के बाहर रोने लगे नेता जी; बोले- “2 करोड़ की मांग…”
Video: नहीं मिला टिकट…तो ‘कुर्ता फाड़’ राबड़ी आवास के बाहर रोने लगे नेता जी; बोले- “2 करोड़ की मांग…”
Video: नहीं मिला टिकट…तो ‘कुर्ता फाड़’ राबड़ी आवास के बाहर रोने लगे नेता जी; बोले- “2 करोड़ की मांग…”
Video: नहीं मिला टिकट…तो ‘कुर्ता फाड़’ राबड़ी आवास के बाहर रोने लगे नेता जी; बोले- “2 करोड़ की मांग…”