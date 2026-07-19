बिहार के दरभंगा में ‘बाल कटवा’ गैंग का खौफ, पहले लूटपाट फिर अपराधी क्यों काट रहे महिलाओं के बाल?

Bihar Hair Cutting Gang: बिहार के दरभंगा जिले और उसके आस-पास के ग्रामीण इलाकों में ‘बाल कटवा’ गैंग का डर बढ़ता जा रहा है. स्थानीय महिलाओं में डर का माहौल पैदा हो गया है. लोगों के अंदर ये अफवाहें चल रही हैं कि कोई अंधेरे का फायदा उठाकर या जब महिलाएं सो रही होती हैं. उनके बाल काटकर भाग जाता है. ताजा मामला दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के दरहार गांव का है. जहां अपराधियों ने सिर्फ आठ दिनों में दूसरी बार ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया.

इस बार बदमाशों ने सुमन कुमार चौधरी नाम के एक टीचर दंपत्ति के घर में घुसकर लूटपाट की. साथ ही वहां सो रही एक लड़की के बाल भी काट दिए. इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है.

सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस

इस घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को दी गई. पुलिस अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची. जिनमें एफएसएल और टेक्निकल सेल की यूनिट्स शामिल थी. जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई. दोनों घटनाओं में कई चौंकाने वाली समानताएं सामने आई हैं. बताया जा रहा है कि दोनों घटनाएं गुरुवार की रात को हुईं. एक ही गांव और उसके आसपास हुईं, दोनों में लूटपाट हुई और लड़कियों के बाल काटे गए.

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8 दिन पहले हुई थी घटना

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आठ दिन पहले इसी गांव में डॉ. पवन कुमार मिश्रा के घर हुई लूटपाट के दौरान बदमाशों ने उनकी बहू को बेहोशी का इंजेक्शन दिया, उसके बाल काटे और लाखों रुपये के गहने लूट लिए. लगातार दो घटनाओं में बाल काटने की वारदात से ग्रामीणों में डर बैठ गया है. अब बड़ा सवाल यह है कि क्या दोनों अपराधों के पीछे एक ही गैंग का हाथ है और बाल काटने के पीछे अपराधियों का मकसद क्या है?

पुलिस की जांच शुरू

इस बीच पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच शुरू कर दी है. इस पूरे मामले पर अधिकारियों का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बदमाशों ने घर में लूटपाट की और अंदर सो रही एक नाबालिग लड़की के बाल काटकर भाग गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ शुरू कर दी. उन्होंने कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए सभी सबूत जुटाए जा रहे हैं.

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