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ट्रेन की खिड़की से मोबाइल चोरी कर रहा था युवक, यात्रियों ने दी ऐसी सजा; सपने में भी रखेगा याद

Bihar Crime: मानसी रेलवे स्टेशन से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां ट्रेन की खिड़की से एक युवक को यात्री का मोबाइल छीनना भारी पड़ गया.

By: Sohail Rahman | Published: July 11, 2026 5:56:28 PM IST

ट्रेन की खिड़की से मोबाइल चोरी करना युवक को पड़ा भारी
ट्रेन की खिड़की से मोबाइल चोरी करना युवक को पड़ा भारी


Train Mobile Thief Video: बरौनी-कटिहार रेलखंड के मानसी स्टेशन पर एक युवक को ट्रेन की खिड़की के बाहर से एक यात्री का मोबाइल छीनने का प्रयास करना महंगा पर गया. जैसे ही युवक ने झपट्टा मारकर यात्री का मोबाइल छीनने का प्रयास किया. ट्रेन में मौजूद यात्री युवक पर टूट पड़े. बोगी के कई यात्रियों ने आरोपी युवक के एक हाथ को खिड़की के अंदर से पकड़ लिया. युवक अपने हाथ को यात्रियों के चंगुल से छुड़वाना चाहता था. लेकिन यात्री उसके हाथ को जकड़ कर पकड़े रहे.

बताया जा रहा है कि युवक ट्रेन से लटके हालत में मानसी स्टेशन तक आया. इस दौरान युवक के अन्य साथियों ने उसे बचाने का प्रयास भी किया. लेकिन युवक को यात्रियों के चंगुल से मुक्त करा नहीं पाया.

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युवक का वीडियो हुआ वायरल

इधर ट्रेन में लटके हालत में युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गया. वायरल हो रहे वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि यात्री एक युवक के हाथ को पकड़े हुए नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि यह वायरल वीडियो बीते 9 जुलाई की देर रात का है. इस पूरे मामले पर खगड़िया जीआरपी थाना के थानाध्यक्ष मोहम्मद अलाउद्दीन का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वायरल वीडियो में दिख रहा युवक भागलपुर के नौगछिया का रहने वाला है.

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आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया

युवक मानसी स्टेशन पर जनहित एक्सप्रेस में खिड़की के बाहर से एक यात्री का मोबाइल छीनने का प्रयास कर रहा था. इसी दौरान रेल यात्रियों ने उसे पकड़ लिया और रेल पुलिस के हवाले कर दिया. थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपी मोहम्मद फखरुद्दीन उर्फ छोटू को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

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Tags: bihar newscrime news
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