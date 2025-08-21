Bihar Crime: पटना में भाई-बहन की रहस्यमयी मौत से गुस्साए लोगों का फूटा आक्रोश, अटल पथ को आगजनी कर किया जाम

पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट

Bihar Crime: राजधानी पटना के इंद्रपुरी इलाके में 15 अगस्त को दो मासूम बच्चों की मौत ने पूरे शहर को झकझोर दिया था। एक कार से भाई-बहन का शव बरामद होने के बाद यह मामला रहस्यमयी हो गया है। मृतकों की पहचान दीपक (5 वर्ष) और लक्ष्मी (7 वर्ष) के रूप में हुई है। दोनों बच्चे ट्यूशन पढ़ने गए थे, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटे। इसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया।

कार से मिली लाशें

परिजनों का कहना है कि दोनों बच्चे दोपहर में पास ही रहने वाली ममता नामक महिला टीचर के यहां पढ़ने गए थे। जब शाम तक वे घर नहीं लौटे, तो घरवाले परेशान हो गए। काफी खोजबीन के बाद बच्चों का शव एक बंद बाउंड्री में खड़ी कार से मिला। यह खबर फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई।

हत्या का आरोप

मृत बच्चों की मां किरण देवी का आरोप है कि उनके बच्चों की हत्या कर शव को कार में छिपाया गया। उन्होंने कहा कि बच्चों के शरीर पर गला दबाने और जलाने के निशान थे। परिजनों ने सीधे तौर पर ट्यूशन टीचर पर शक जताया है।

सड़क पर उतरे लोग

इस दर्दनाक घटना के बाद गुरुवार को स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित भीड़ ने अटल पथ को जाम कर दिया और सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है और अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

पुलिस जांच में उलझन

पुलिस की मानें तो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। जांच के लिए विसरा सुरक्षित कर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) भेजा गया है। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई सामने आ सकेगी।

इंसाफ की मांग

परिजनों का आरोप है कि पुलिस पूरे मामले में लापरवाही बरत रही है। वही आज सड़क जाम कर रहे लोगों ने बताया की बच्चों को जलाकर मारा गया है, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ लीपापोती कर रही है. हमें न्याय चाहिए।

वही मामले की जानकारी मिलते हैं घटनास्थल पर पहुंचे सिटी एसपी सेंट्रल दीक्षा ने साफ किया है सड़क जाम करने वाले लोगों को चिन्हित कर उन पर मुकदमा दर्ज करने की दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।