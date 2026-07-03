Home > बिहार > Bihar Murder Case: ‘3 टुकड़े, अवैध संबंध और…’, भांजे की इस घिनौनी हरकत पर मामा ने पार की दरिंदगी की सारी हदें! खेला ऐसा खेल

Bihar Murder Case: ‘3 टुकड़े, अवैध संबंध और…’, भांजे की इस घिनौनी हरकत पर मामा ने पार की दरिंदगी की सारी हदें! खेला ऐसा खेल

Bihar Crime News: वैशाली में मिले जले शव मामले में पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा किया है. पुलिस के अनुसार, ममेरी बहन से प्रेम संबंध से नाराज मामा ने साथियों संग भांजे की हत्या कर शव के टुकड़े कर जला दिया.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: July 3, 2026 4:23:02 PM IST

Bihar Murder Case: ‘3 टुकड़े, अवैध संबंध और…’, भांजे की इस घिनौनी हरकत पर मामा ने पार की दरिंदगी की सारी हदें! खेला ऐसा खेल


Bihar Crime News: बिहार के वैशाली जिले में 30 जून को एक जला हुआ शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. शव की हालत इतनी खराब थी कि शुरुआत में उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया था. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और धीरे-धीरे इस रहस्य से पर्दा उठने लगा.

जांच के दौरान पुलिस ने मृतक की पहचान 22 साल के युवक के रूप में की, जो समस्तीपुर जिले के शाहपुर पटोरी का रहने वाला था. बताया गया कि वह बचपन में ही मां की मौत के बाद अपने ननिहाल में रहता था और वहीं बड़ा हुआ था.

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रिश्तों में तनाव और प्रेम संबंध का मामला

पुलिस जांच में सामने आया कि युवक का अपनी ममेरी बहन के साथ प्रेम संबंध था. ये रिश्ता परिवार को पसंद नहीं था और इसी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. परिवार इस रिश्ते को खत्म करने के लिए लगातार दबाव बना रहा था.

 हत्या की साजिश कैसे रची गई

पुलिस के अनुसार, आरोपी मामा को करीब तीन साल पहले इस रिश्ते की जानकारी हुई थी. उसने कई बार युवक को समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों का संपर्क जारी रहा. बताया जाता है कि युवक चेन्नई में रहते हुए भी लड़की से जुड़ा हुआ था और इसी कारण तनाव बढ़ता गया.

इसके बाद आरोपी ने युवक को पहले चेन्नई से समस्तीपुर और फिर पटना सिटी बुलाया. वहां उसे दो दिन तक रोककर समझाने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी.

 गला घोंटकर हत्या और सबूत मिटाने की कोशिश

28 जून को आरोपी और उसके साथियों ने युवक को गंगा किनारे एक सुनसान जगह पर ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद शव को टुकड़ों में काटकर पहचान छिपाने के लिए जला दिया गया.

मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी मामा को पटना सिटी से गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में उसने अपराध कबूल कर लिया है. पुलिस का कहना है कि इस घटना में कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है.

आरोपी का बयान

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे अपनी बेटी और भांजे के रिश्ते की जानकारी पहले ही मिल गई थी. उसे इस रिश्ते से गहरा ऐतराज था. उसने कहा कि बार-बार समझाने के बावजूद युवक नहीं माना और लगातार संपर्क में रहा. इसी गुस्से और तनाव में आकर उसने हत्या की साजिश रच दी.

Tags: Bihar Crime Newsbihar newslatest news
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