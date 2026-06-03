Bihar News: खूबसूरत बेटी और उसकी जवान दोस्त के साथ मां ही कराती थी ‘गंदा काम’ पुलिस कमरों का नजारा देखकर रह गई दंग

Bihar News: बिहार के बेतिया (पश्चिम चंपारण) से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर स्थानीय पुलिस एक ऐसे देह व्यापार रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसे मां और अपनी खूबसूरत बेटी के साथ मिलकर संचालित कर रही थी. पुलिस ने छापे के दौरान घर से कई खूबसूरत लड़कियों को लड़कों के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा है. आरोपियों में कई समृद्ध परिवार से हैं और 35-45 वर्ष की उम्र के हैं. पुलिस ने मौके से यौन शक्तिवर्धक दवाएं भी बड़ी मात्रा में बरामद की हैं. अब तक की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इस हाईप्रोफाइल देह व्यापार के रैकेट में गिरफ्तार आरोपियों में मकान मालकिन और उसकी खूबसूरत बेटी के अलावा उसकी दोस्त भी शामिल हैं. यह भी जानकारी सामे आई है कि इसमें कॉलेज गर्ल को भी शामिल किया जाता था, जिसमें मकान मालकिन के बेटी बड़ा रोल निभाती थी. सूचना पर कालीबाग, नगर, मनुआपुल व क्यूआरटी टीम के साथ छापेमारी की गई थी.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिहार में पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद खुफिया जानकारी के बाद पुलिस ने छापा मारकर इस दैह व्यापार के रैकेट का भंडाफोड़ किया है. छापे में पूछताछ हुई तो पुलिस भी यह जानकर चौंक गई कि इसका संचालन मां और बेटी मिलकर कर अपने ही घर में कर रही थी. पुलिस की टीम ने इस मकान में छापेमारी कर 4 युवतियों और एक युवक को गिरफ्तार किया है. वहीं, जानकारों का कहना है कि छापे की भनक लगते ही दर्जनभर युवतियों को यहां से भगा दिया गया. गिरफ्तार आरोपियों में मकान मालकिन, उसकी बेटी और बेटी की दोस्त भी शामिल है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पांचों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

मिलीं यौन शक्तिवर्धक दवाएं

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, छापे के दौरान कई युवतियों और युवक भागने में कामयाब रहे, लेकिन मौके से यौन शक्तिवर्धक दवाओं के अलावा सिगरेट के पैकेट, गुटखा पान-मसाला, कई मोबाइल फोन के साथ आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई. दरअसल, पुलिस को जानकारी मिली थी कि नगर के एक मोहल्ले के आवासीय मकान में लड़कियों व महिलाओं से देह व्यापार (वेश्यावृत्ति) कराया जाता है. यह कई महीनों से चल रहा है. इस पर सूचना पर सदर वन एसडीपीओ अजीत कुमार के नेतृत्व में कालीबाग व मनुआपुल थाना की पुलिस मकान की घेराबंदी कर छापेमारी की. छापे से पहले कई युवतियां भाग गईं, जबकि ग्राउंड फ्लोर से भाग रही दो युवतियों को पकड़ लिया.

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एक युवती गोरखपुरी की निकली

कालीबाग थानाध्यक्ष अजय कुमार चौधरी ने मीडिया को बताया कि अनैतिक देह व्यापार के आरोप में मकान मालकिन समेत चार युवतियों के साथ श्रीनगर थाना क्षेत्र के भवानीपुर निवासी किशन कुमार को गिरफ्तार किया गया है. हिरासत में लिए गए लोगों में मकान मालिक भी शामिल थी. पकड़ी गई लड़कियों में से एक लड़की नाबालिग भी है, जबकि अन्य. लड़कियों की उम्र का सत्यापन कराया जा रहा है.

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पूछताछ में पता चला है कि देह व्यापार में शामिल लड़कियां इसी जिले की और एक लड़की गोरखपुर की है. उसके पता का भी सत्यापन कराया जाएगा. सदर वन एसडीपीओ अजीत कुमार ने बताया था कि पुलिस को सूचना मिली कि एक घर में लड़कियों से देह व्यापार कराया जा रहा है.

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