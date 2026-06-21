मौलाना ने पैरों में डालीं जंजीरें और जिस्म पर घाव! मदरसे में मासूमों के साथ ऐसी हैवानियत; जान कांप उठेगी रूह

Bihar News: बिहार के दरभंगा से एक रौंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आ रही है. दरअसल, दरभंगा ज़िले के बहादुरपुर पुलिस स्टेशन इलाके के सिनुआरा गाँव में उस समय बवाल मच गया, जब चार नाबालिग बच्चे वहाँ पहुँचे जिनके पैरों में ज़ंजीरें और ताले लगे हुए थे. मदरसे को लेकर बच्चों का आरोप है कि उन्हें एक मदरसे में बंधक बनाकर रखा गया था और विरोध करने पर उनके साथ खुब मारपीट की जाती है. वहीँ जानकारी के मुताबिक, ये चारों बच्चे मधुबनी ज़िले के अररिया संग्राम इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं. सिर्फ इतना ही नहीं बच्चों का कहना है कि वो यहाँ कुरान पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन उनके साथ जो किया गया वो सच में हैरान कर देने वाला था. इतना ही नहीं उन्होंने बताया कि पढ़ाई करने के बजाय उनसे शौचालय की सफ़ाई और लकड़ी काटने जैसे काम करवाए जाते थे. जब भी वे घर लौटने की बात करते, तो उन्हें पीटा जाता और उनके पैरों में ज़ंजीरें डाल दी जाती थीं.
आक्रोश से भरे लोग
बच्चों के पैरों में जंजीरे देख स्थानीय लोग भड़क उठे और खूब हंगामा मचा, इस बीच बच्चों ने बताया कि शुक्रवार को जब मौलाना जुम्मा की नमाज़ के लिए बाहर गए थे, तो मौका पाकर वो बाउंड्री वॉल फांदकर सिनुआरा गाँव भाग आए. बच्चों की हालत देखकर ग्रामीणों ने पुलिस और चाइल्डलाइन को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुँचकर बच्चों को सुरक्षित बचाया और चाइल्डलाइन के ज़रिए उन्हें बाल देखभाल संस्थान को सौंप दिया. वहीं गाँव के प्रधान ने इस बात की जानकारी दी है कि बच्चों के परिवारों को सूचित कर दिया गया है और मामले की जाँच चल रही है; अगर आरोप सही पाए जाते हैं, तो ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.
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जांच में जुटी पुलिस
पंचायत मुखिया रवि रंजन कुमार सिंह ने इस बात की जानकारी दी कि उन्हें सूचना मिली थी कि चार बच्चे जिनके पैरों में ज़ंजीरें और ताले लगे थे बरुआरा मदरसे से भाग आए हैं. जाँच करने पर उन्होंने पाया कि बच्चे डरे हुए थे और उनके शरीर पर मारपीट के निशान थे. चूँकि बच्चों ने अररिया संग्राम को अपना घर बताया, इसलिए उस इलाके के BDO और मुखिया को सूचित किया गया; पुलिस ने मौके पर पहुँचकर जाँच शुरू कर दी है और बच्चों से पूछताछ भी की जा रही है.
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