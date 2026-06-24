Bihar: रात को गर्लफ्रेंड से मिलने गए प्रेमी को पकड़कर मार डाला, शव से की दरिंदगी; प्राइवेट पार्ट तक को नहीं छोड़ा

Bihar Crime News: बिहार के मधुबनी जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामन आया है. एक लड़के को प्यार करने की ऐसी सजा मिली तो सुनने वालों की रूह कांप गई. प्रेमी की ना केवल हत्या की गई बल्कि उसके शव के साथ भी दरिंदगी की गई. दरअसल, लड़की से प्यार करने वाले प्रेमी को बहाने से पहले घर बुलाया फिर बेरहमी से मार डाला. आरोप है कि प्रेमी का कत्ल बड़ी ही बेरहमी से किया गया. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, परिवार वालों ने पहले तो प्रेमी पर जमकर हमला किया. इसके बाद हमलावरों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी.

आरोप है कि परिजन ने युवक की हत्या करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट (अंडकोष) पर जोरदार हमला कर उसे फाड़ दिया. इस भयावह मंजर को देखकर स्थानीय लोग भी सहम गए. वहीं, सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है. जान गंवाने वाले युवक का नाम पुलेंद्र पासवान है. उधर, बेटे की मौत के बाद परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है..

लड़की पक्ष को पसंद था लड़का

पुलेंद्र पासवान के परिवार के लोगों को कहना है कि उसकी हत्या लड़की के परिजन ने की है. पीड़ित पक्ष का कहना है कि पुलेंद्र का गांव की ही एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे. लेकिन लड़की के परिवार वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे.

शव पर बर्बरता के मिले निशान

उन्होंने कई बार बुरा अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी. मौके पर पुलिस पहुंची तो युवक के शरीर पर बर्बरता के निशान मिले हैं. शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है. बताया जा रहा है कि युवक के गले को बुरी तरह दबाया गया है, जिससे उसकी मौत हुई. इसके बाद शव के साथ दरिंदगी की गई.

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पेड़ से लटका मिला था शव

दरभंगा जिले के जाले थाना क्षेत्र के गढ़ी गांव के रहने वाले पुलेंद्र पासवान (24) का शव बुधवार (24 जून, 2026) की सुबह मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में मिला। दरअसल, पुलेंद्र का शव भंगी डीह गांव स्थित एक बगीचे (गाछी) में पेड़ से लटका मिला.

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ग्रामीणों ने शव लटा देखा तो पुलिस को सूचना दी. मां जानकी देवी का कहना है कि पुलेंद्र मंगलवार (23 जून, 2026) की रात को करीब दस बजे अपनी बहन से फोन पर बात कर रहा था. इसके बाद रात को बिना बताए बाहर चला गया. जब फोन नहीं लगा तो उसकी तलाश की गई. सुबह उसका शव पेड़ से लटका मिला.

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