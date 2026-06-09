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Bihar News: फोन कॉल ने उड़ाई नींद! 12 लाख की रंगदारी; अस्पताल संचालक के परिवार में दहशत का माहौल

Bihar News: गोपालगंज ज़िले के भोरे पुलिस स्टेशन इलाके से रंगदारी का एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, दरअसल खजुराहा मोड़ पर स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल के संचालक ने पुलिस में इस बात की शिकायत दर्ज कराई है कि उनसे फ़ोन पर ₹12 लाख की रंगदारी मांगी गई.

By: Heena Khan | Published: June 9, 2026 2:41:17 PM IST

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Bihar News: गोपालगंज ज़िले के भोरे पुलिस स्टेशन इलाके से रंगदारी का एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, दरअसल खजुराहा मोड़ पर स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल के संचालक ने पुलिस में इस बात की शिकायत दर्ज कराई है कि उनसे फ़ोन पर ₹12 लाख की रंगदारी मांगी गई. साथ ही, पैसे न देने पर उनके पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई. जिसके बाद युवक बुरी तरह घबराए गया. जानकारी के मुताबिक, पीड़ित डॉ. संदीप कुमार गुप्ता, जो गिरजा शंकर हॉस्पिटल चलाते हैं, उन्होंने सुरक्षा की मांग करते हुए भोरे पुलिस स्टेशन में लिखित आवेदन दिया है. उन्होंने बताया कि 7 जून को उन्हें दो अलग-अलग मोबाइल नंबरों से कॉल आए. कॉलर ने खुद को एक कुख्यात अपराधी बताया और ₹12 लाख की मांग की.

परिवार को मिली धमकी 

डॉ. गुप्ता के अनुसार, उन्हें चेतावनी दी गई कि अगर तय समय के भीतर पैसे नहीं दिए गए, तो उनके परिवार को गंभीर नुकसान पहुंचाया जाएगा. धमकी मिलने के बाद से डॉक्टर और उनका परिवार डर के साये में जी रहे हैं. अपनी शिकायत में डॉक्टर ने शामिल मोबाइल नंबरों की तकनीकी जांच, FIR दर्ज करने और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है.

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जांच में जुटी पुलिस 

पुलिस के मुताबिक, शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी गई है. कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और अन्य तकनीकी सबूतों के आधार पर कॉलर की पहचान करने और उसका पता लगाने की कोशिशें जारी हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज़ कर दी गई है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. इस बीच, इस घटना ने स्थानीय व्यापारियों और मेडिकल प्रोफेशनल्स के बीच सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा कर दी है.

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Tags: bihar crimebihar news
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