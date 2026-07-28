रात के अंधेरे में 5 लड़कियों ने कर दिया ‘कांड’ सुबह खिड़की टूटी देखकर समझ आ गया माजरा

बिहार के बेगुसराय जिले से एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है. जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले तेलिया पोखर स्थित बालिका गृह से 5 नाबालिग लड़कियों के खिड़की तोड़कर फरार होने की खबर है. बताया जा रहा है कि रात को जब सभी लोग गहरी नींद में थे तो ये पांचों लड़कियों खिड़की तोड़कर फरार हो गईं. सुबह पूरे मामला की मिलने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मनीष खुद बालिका गृह पहुंचे, जहां उन्होंने वार्डन और कर्मचारियों से पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

बताया जा रहा है कि सोमवार (27 जुलाई, 2026) को सुबह करीब साढ़े सात बजे रतनपुर थाना पुलिस को सूचना मिली कि बालिका गृह में रह रही 5 नाबालिग बच्चियां अचानक गायब हैं. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. शुरुआती जांच में यह बात भी सामने आ रही है कि लड़कियों ने बालिका गृह की खिड़की का ग्रिल काटकर बाहर निकलने की कोशिश की. हालांकि, पुलिस अभी हर पहलू की जांच कर रही है और किसी भी संभावना से इन्कार नहीं कर रही है.

उधर, पुलिस ने बच्चियों की सकुशल बरामदगी को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सदर-01 डीएसपी आनंद कुमार पांडे के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया है. सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक किये जा रहे हैं. तकनीकी और सर्विलांस टीम को भी सक्रिय कर दिया गया है.

आसपास के जिलों में भी अलर्ट जारी

आनंद कुमार पांडे (एसडीपीओ, सदर) का कहना है कि जिले के सभी थानों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और आसपास के जिलों को अलर्ट कर दिया गया है. जिला बाल संरक्षण इकाई और बाल कल्याण समिति के साथ समन्वय बनाकर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

हर एंगल से पुलिस कर रही जांच

फिलहाल पुलिस का कहना है कि बच्चियों की सुरक्षित बरामदगी उनकी पहली प्राथमिकता है और पूरे मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है. उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सभी बच्चियों को सकुशल बरामद कर पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.

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