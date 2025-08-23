Home > बिहार > Bihar Crime News: हैवानियत की हद पार! 4 महीने की गर्भवती की हत्या, फिर शव जलाने की कोशिश… फिर जो हुआ, देख सब रह गए दंग!

Bihar Crime News: बिहार से एकबार फिर दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। ये घटना बिहार के दरभंगा जिले के शेरपुर गाँव की है जहाँ चार महीने की गर्भवती महिला की हत्या कर उसका शव जलाने की कोशिश की गयी। इस मामले का खुलासा होते ही क्षेत्र में सनसनी फ़ैल गई। मृतिका के परिजनों ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इसके बाद पुलिस ने सास और ननद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पति के साथ अन्य लोग फरार हैं।

Published By: Shivani Singh
Published: August 23, 2025 19:15:03 IST

Bihar Crime News: बिहार से एकबार फिर दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। ये घटना बिहार के दरभंगा जिले के शेरपुर गाँव की है जहाँ चार महीने की गर्भवती महिला की हत्या कर उसका शव जलाने की कोशिश की गयी। इस मामले का खुलासा होते ही क्षेत्र में सनसनी फ़ैल गई। मृतिका के परिजनों ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इसके बाद पुलिस ने सास और ननद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पति के साथ अन्य लोग फरार हैं।

आपको विस्तार से बताते चलें कि दरभंगा जिले के सकतपुर थाना क्षेत्र के शेरपुर गाँव में चार महीने की गर्भवती महिला चंदा कुमारी जो की 23 वर्षीय थी उनकी हत्या कर दी गई और सबूत मिटाने के लिए शव को जलाने की कोशिश की गई। जब इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को पड़ी तब मौके पर पहुँची पुलिस को महिला का जला हुआ शव मिला, जिसका सिर गायब था।

मृतका के परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

मृतका के भाई विजय कुमार मंडल ने इसकी प्राथमिकी दर्ज करायी है और पति मनीष कुमार मंडल, देवर, सास, ननद समेत अन्य पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि बहन को लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। उन्होंने बताया कि 2021 में 8 लाख रूपये खर्च करके शादी की गई थी, लेकिन ससुराल वाले बार-बार पैसों की मांग कर रहे थे। हाल ही में इलाज के नाम पर 50 हज़ार रुपये भी दिए थे, फिर भी और पैसों की मांग की जा रही थी।

शव छिपाने की कोशिश

मृतिका के भाई विजय कुमार मंडल ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन की हत्या के बाद ससुराल वालों ने गाँव से दूर गड्ढा खोदकर शव जलाने की कोशिश की। जब परिजन वहाँ पहुँचे तो शव जलता हुआ मिला। पुलिस ने मौके से शव बरामद किया और फोरेंसिक टीम को जाँच के लिए लगाया। घटना के बाद पुलिस ने मृतका की सास सोनी देवी और ननद निशा कुमारी को गिरफ्तार कर लिया। जबकि पति मनीष कुमार और अन्य आरोपी फरार हैं। एसएचओ अरविंद कुमार ने बताया कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

पुलिस पूछताछ में सास ने दावा किया कि बहू ने सल्फास की गोलियाँ खाकर आत्महत्या कर ली थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और घबराहट में बिना बताए शव जला दिया गया। हालांकि, फोरेंसिक जांच और परिजनों के बयानों के आधार पर पुलिस इसे हत्या मान रही है।

गाँव में तनाव का माहौल

घटना के बाद गाँव में तनाव का माहौल है। पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। शव का पोस्टमार्टम करवा लिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद हत्या का रहस्य और स्पष्ट हो जाएगा। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सिर जलाकर पहचान छिपाने की कोशिश की गई थी।

