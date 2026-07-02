Home > क्राइम > किया गंदा काम और खेतों में फेंके कपड़े, मक्के के खेत में ले जाकर लूटी महिला की आबरू; बिहार में गैंगरेप का खौफनाक मामला

किया गंदा काम और खेतों में फेंके कपड़े, मक्के के खेत में ले जाकर लूटी महिला की आबरू; बिहार में गैंगरेप का खौफनाक मामला

Bihar Crime: अपराध की इस दुनिया से तरह-तरह के अपराध सामने आते हैं. दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक हर दिन महिलाएं हैवानों का शिकार होती हैं. बिहार के चंडी पुलिस स्टेशन इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही. दरअसल, यहां एक विधवा महिला को फोन करके मीटिंग के लिए बुलाया गया और उसके साथ अँधेरी जगह पर गंदा काम किया गया.

By: Heena Khan | Published: July 2, 2026 6:39:51 AM IST

bihar gangrape
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Bihar Crime: अपराध की इस दुनिया से तरह-तरह के अपराध सामने आते हैं. दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक हर दिन महिलाएं हैवानों का शिकार होती हैं. बिहार के चंडी पुलिस स्टेशन इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही. दरअसल, यहां एक विधवा महिला को फोन करके मीटिंग के लिए बुलाया गया और उसके साथ अँधेरी जगह पर गंदा काम किया गया. बताया जा रहा है कि यहां तीन लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया. हैवानों की हैवानियत यहीं खत्म नहीं हो रही है. आरोपियों ने महिला को निर्वस्त्र हालत में एक तालाब में फेंक दिया. जिसके बाद महिला ने किसी तरह उसने खुद को एक गमछे से ढका और मदद की तलाश में सड़क तक पहुँची. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आधे घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया. 

ऐसे बनाया हवस का शिकार 

पुलिस का कहना है कि नगरनौसा पुलिस स्टेशन इलाके की रहने वाली महिला का संपर्क चंडी पुलिस स्टेशन इलाके के लक्ष्मी बिगहा निवासी विकास कुमार से था. वहीं 30 जून की शाम को उस शख्स ने महिला को मिलने के लिए बुलाया. जिसके बाद वो उसे लक्ष्मी बिगहा और रामपुर के बीच खेतों में ले गया. उस सुनसान जगह पर उसने अपने दो साथियों, नीतीश कुमार और शैलेश कुमार को भी बुला लिया. जिसके बाद तीनों ने मिलकर एक-एक कर के महिला को हवस का शिकार बनाया और गैंगरेप किया. 

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घिनौनी हरकत से बाज नहीं आए हैवान और… 

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन तीनों आरोपियों ने बारी-बारी से महिला के साथ गैंगरेप किया. उनकी दरिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई, उन्होंने उसके कपडे पास के एक तालाब में फेंक दिए. किसी तरह उसने अपने शरीर को गमछे से ढका और खेत से रेंगते हुए सड़क तक पहुँची. वहीँ बेहद खराब हालत में रेलवे क्रॉसिंग के पास उसे एक राहगीर मिला. उसने तुरंत उसकी मदद की और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर डायल-112 की टीम और चंडी पुलिस मौके पर पहुँची. पीड़िता को सुरक्षित पुलिस स्टेशन लाया गया, जहाँ उसकी शिकायत दर्ज की गई और मेडिकल जांच कराई गई.

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