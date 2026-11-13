दोस्त की बीवी देख मचल उठा जी, गुस्से में कसाई बना पति; जिगरी यार का कत्ल कर डाली बोरी में लाश और…

Bihar Crime: बिहार के मधुबनी जिले से हत्याकांड का एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जो आपके रौंगटे खड़े कर दिए. दरअसल, यहां एक दोस्त ने अपने ही जिगरी यार की हत्या कर दी. जानकारी के मुताबिक दोस्त की बुरी नज़र और पत्नी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश से नाराज़ होकर एक आदमी ने अपने दोस्त की चाकू घोंपकर हत्या कर दी. वहीं इस मामले को लेकर पुलिस ने तुरंत कार्यवाई की और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. जानकारी के मुताबिक बेनीपट्टी सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर (SDPO/DSP) अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस खौफनाक घटना का खुलासा भी किया.

बोरा खोला तो…

वहीं इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि मुख्य आरोपी मनीष चौपाल अपने दो साथियों के साथ मृतक विकास कुमार यादव के घर पहुंचा और उसे किसी काम के बहाने अपने साथ ले गया. वहीं फिर जब विकास काफी देर तक वापस नहीं आया, तो उसके घरवालों को टेंशन हुई और उन्होंने विकास की तलाश शुरू की. वहीं फिर कुछ देर बाद, लोकल पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी मनीष चौपाल के घर के पीछे झाड़ियों में एक बोरा पड़ा है. मौके पर पहुंची पुलिस ने बोरा खोला तो उसमें विकास कुमार यादव की लाश पड़ी हुई थी. जिसे तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. पुलिस ने आरोपी मनीष के घर पर छापा मारा और खून से सना चाकू, खून से सना चटाई, खून से सना चप्पल और खून जैसी चीज़ से सना कपड़ा बरामद किया.

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आखिर क्यों की दोस्त की बेरहमी से हत्या

पूछताछ के दौरान, आरोपी मनीष चौपाल ने कबूल किया कि मृतक विकास उसका करीबी दोस्त था और दोस्त के तौर पर अक्सर उसके घर आता-जाता था. आरोप है कि इसी दौरान विकास की नीयत मनीष की पत्नी पर बिगड़ गई और उसने उसके साथ रेप करने की कोशिश की. इससे दोनों के बीच तीखी बहस और लड़ाई हो गई. झगड़ा बढ़ने पर मनीष ने अपने पिता और चाचा की मदद से विकास की चाकू घोंपकर हत्या कर दी. सबूत छिपाने के लिए उसने लाश को बोरे में भरकर घर के पीछे फेंक दिया.

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