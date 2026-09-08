Bihar Crime: दूसरी महिला के साथ सो रहा था पति, विरोध करने पर पत्नी को पीटकर मार डाला, फिर शव के साथ लेट गया

Bihar Crime: बिहार (Bihar News) के राजगीर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जिसके बारे में बताया जा रहा है कि छबिलापुर थाना क्षेत्र के अंडवस गांव में पति ने अवैध संबंध के शक में पति ने अपनी ही पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी. फिर नशे की हालत में शव के पास ही सो गया. परिजनों की सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को नशे की हालत में हिरासत में ले लिया है. मृतका की पहचान हरिदर्शन यादव की 41 वर्षीय पत्नी प्रभा देवी के रूप में की गई है.

मायके के लोगों ने अवैध संबंध में हत्या का आरोप लगाया है. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि घटना रविवार की रात हुई है या सोमवार को.

क्या है पूरा मामला?

इस पूरे मामले पर महिला के पिता विष्णु बगीचा निवासी किशोरी यादव का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी का कई सालों से रिश्ते की एक महिला के साथ अवैध संबंध है. विरोध करने पर वह प्रभा के साथ मारपीट करता था. इसी वजह से वह ज्यादातर समय मायके में रहती थी. रक्षाबंधन के बाद वह ससुराल आयी थी. इसी दौरान प्रभा ने पति को महिला के साथ देख लिया और विरोध किया. कुछ देर बाद आरोपी नशे की हालत में लौटा और बेरहमी से उसे पीटकर मार डाला.

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डीएसपी ने क्या कहा?

घटना की जानकारी मिलने के बाद सोमवार की दोपहर पुलिस गांव पहुंची. महिला की 3 बेटियां और एक बेटा है. इस पूरे मामले पर राजगीर डीएसपी संजीत कुमार गुप्ता का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मायके वालों की सूचना पर पुलिस गांव पहुंची. शव को कब्जे में लिया गया. साथ ही पति को भी हिरासत में ले लिया गया है. नशे में होने की वजह से अभी पूछताछ नहीं हो पाई है. उससे पूछताछ के बाद ही घटना का खुलासा होगा. इस बीच जानकारी सामने आ रही है कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है. लिखित शिकायत मिलने के बाद आरोपों की जांच की जाएगी.

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