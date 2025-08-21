Bihar Crime: दोस्तों में खाने को लेकर हुआ विवाद,हत्या कर शव जलाया, सीवान में टैटू आर्टिस्ट की अधजली लाश मिली, गले पर रेतने के निशान हिरासत में 5 आरोपी

अमित कुमार की रिपोर्ट, Bihar Crime: सीवान में टैटू आर्टिस्ट पीयूष हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 5 आरोपी दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त चाकु,खून लगा कपड़ा और 3 मोबाइल भी बरामद किया गया है। वहीं अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है।आपसी विवाद में दोस्तों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया है। मंगलवार को बसंतपुर के खोड़ीपाकड़ नहर के किनारे से पीयूष का अधजला शव बरामद किया गया था। इसकी जानकारी महाराजगंज एसडीपीओ अमन ने प्रेसवार्ता कर दी है।

दोस्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

एसडीपीओ अमन ने बताया कि मंगलवार को बसंतपुर के खोड़ीपाकर नहर के किनारे भगवानपुर हाट के मलमलिया गांव निवासी स्वः रवीन्द्र सिंह के पुत्र पीयूष कुमार का अधजला शव बरामद किया गया था। पीयूष की निर्मम तरीके से गला रेतकर हत्या करने के बाद पेट्रोल छिड़ककर जला दिया गया था। इस घटना के बाद मृतक की मां रीमा देवी ने थाने में आवेदन देकर पीयूष के दोस्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। सीवान एसपी मनोज तिवारी के निर्देश पर महाराजगंज एसडीपीओ के नेतृत्व में तुरंत एस.आई.टी. टीम का गठन किया गया। गठित टीम के सभी पुलिस पदाधिकारी एवं डी०आई०यू० टीम के प्रयास से एसडीपीओ के नेतृत्व छापेमारी करते हुए महज 3 घंटे के भीतर कांड का उद्भेदन करते हुये कुल 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया।

लगातार छापामारी

घटना में प्रयुक्त चाकु और घटना को अंजाम देने के समय का आरोपी का खून लगा हुआ कपड़ा बरामद कर लिया गया है। घटना में संलिप्त अन्य आरोपी के विरूद्ध लगातार छापामारी की जा रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपी दोस्तों ने आपसी विवाद में हत्या की घटना को अंजाम दिया है और साक्ष्य छुपाने के लिए शव को जलाने का प्रयास किया था, लेकिन शव अधजला होने की वजह से पहचान हो गई। गिरफ्तार युवकों की पहचान सीवान जिले के लकडीनवीगंज के खवासपुर निवासी विनोद कुमार सिंह के पुत्र अमन कुमार, भगवानपुर हाट के मलमलिया निवासी पंकज सिंह उर्फ पप्पू सिंह के पुत्र हिमांशु सिंह,रविन्द्र सिंह के पुत्र मोहित सिंह,बसंतपुर के हरायपुर निवासी सत्येन्द्र सिंह के पुत्र अनिश कुमार और रतौली निवासी अवध पाण्डेय के पुत्र सूरज कुमार पाण्डेय के रूप में हुई है। वहीं भगवानपुर के चरौली निवासी मुकेश सिंह का पुत्र मोहित सिंह फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।