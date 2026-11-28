Nagina Rai Murder Case: बिहार के पूर्व मंत्री और सांसद नगीना राय की हत्या के 35 साल बाद, गोपालगंज जिला एवं सत्र न्यायालय ने दो लोगों को दोषी ठहराया है. वकील ने शनिवार को यह जानकारी दी. नगीना राय की हत्या अप्रैल 1991 में हुई थी. कोर्ट अब अगले महीने 8 दिसंबर, 2026 को सजा की अवधि तय करेगी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह ने दो आरोपियों परमात्मा चौबे और ब्रजभूषण चौबे के खिलाफ लगाए गए ज्यादातर आरोपों को साबित माना. कोर्ट ने तीसरे आरोपी सत्येंद्र उपाध्याय (जो उसी गांव का रहने वाला है) को बरी कर दिया और उसके खिलाफ लगे आरोपों को खारिज कर दिया. इस मामले के दो अन्य आरोपी संतोष उपाध्याय और परमात्मा व ब्रजभूषण के पिता बच्चा चौबे की अब मौत हो चुकी है. बच्चा चौबे गोपालगंज के कटैया विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे.

यह मामला 35 साल तक चला. इस दौरान यह निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा. कोर्ट के रिकॉर्ड भी गायब हो गए थे, जिससे कई महीनों तक सुनवाई बाधित रही. बचाव पक्ष के वकील अनिल कुमार दुबे ने बताया कि कोर्ट के रिकॉर्ड से मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस केस डायरी गायब थीं, जिसके कारण फरवरी से 15 दिसंबर, 2025 के बीच सुनवाई में रुकावट आई.

16 दिसंबर, 2025 को फिर से शुरू हुई सुनवाई

पुलिस ने 16 दिसंबर, 2025 को केस डायरी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कार्बन कॉपी अदालत में जमा की, जिसके बाद सुनवाई फिर से शुरू हुई. कुछ विरोधी पक्षों ने ट्रायल कोर्ट द्वारा संज्ञान लिए जाने को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जबकि पीड़ित परिवार चाहता था कि मुकदमा जल्द से जल्द पूरा हो जाए. वकील अनिल कुमार दुबे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को नौ महीने के भीतर सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है. अपना फैसला सुनाते हुए कि कोर्ट ने हत्या के मामले की जांच में हुई 35 साल की देरी पर नाराजगी जताई.

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1991 का है हत्या का मामला

पेशे से शिक्षक बच्चा ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया था. चुनाव परिणाम को चुनौती देने के लिए नगीना राय ने 1990 में हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. कोर्ट में सुनवाई के दूसरे दिन 10 अप्रैल 1991 को उनकी हत्या कर दी गई. कुचायकोट पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले (केस नंबर 40/1991) के अनुसार, गोपालपुर गांव के रहने वाले पूर्व सांसद और मंत्री नगीना राय पटना से गोपालगंज लौट रहे थे.

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गोपालगंज कोऑपरेटिव बैंक में कुछ लोगों से मिलने के बाद वो अपने घर के लिए निकल पड़े. शाम करीब 6 बजे जब उनकी जीप कुचायकोट पुलिस स्टेशन क्षेत्र के भोपातीपुर गांव के पास पहुंची तो हमलावरों के एक समूह ने गन्ने से लदी बैलगाड़ी का इस्तेमाल करके रास्ता रोक दिया। वहां पहले से इंतजार कर रहे सात-आठ लोगों ने नगीना राय पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. इसमें उनकी मौत हो गई.

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