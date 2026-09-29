बिहार में नहीं रुक रहा जमुई जैसा कांड! चिखती-चिल्लाती लड़की छोड़ने की करती रही गुहार; पहाड़ पर घूमने गए युवक-युवती से दिनदहाड़े मारपीट

Bihar Couple Harassment Case: बिहार में एक वायरल वीडियो ने सुरक्षा और पर्यटकों की निजता को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. वीडियो में पहाड़ पर घुमने आया एक युवक अपनी महिला मित्र के साथ बाइक पर दिखाई देता है और आसपास मौजूद कुछ लोग उनका वीडियो बनाते नजर आता है. इसके बाद कथित तौर पर दोनों के साथ मारपीट और बदसलूकी की गई. वीडियो में लड़की की चीखने की आवाज भी सुनाई दे रही है. सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस वीडियो को देख लोग इसे एक और जमुई कांड जैसा मामला बता रहे हैं, बस अंतर इतना है कि वो रात के सन्नाटे में हुआ था, और यह दिनदाहाड़े हुआ है.

बाइक पर बैठे थे युवक-युवती

वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि युवक और युवती बाइक पर बैठ रहे हैं. इसी दौरान वहां मौजूद स्थानीय लोग उनका वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं. वीडियो में युवती को कथित तौर पर लोगों से वीडियो नहीं बनाने के लिए कहते सुना जा सकता है. यह जवाब में कहती है कि वीडियो मत बनाओं हम भी वीडियो बना सकते है.

इसके बाद स्थिति बिगड़ती हुई दिखाई देती है. वीडियो में कथित तौर पर कुछ लोग दोनों के साथ हाथापाई करते नजर आते हैं. युवती की आवाज भी रिकॉर्ड हुई है, जिसमें वह चिखती-चिल्लाती है और छोड़ने की गुहार लगाती सुनाई देती है. हालांकि, वायरल वीडियो में दिखाई देने वाली पूरी घटना की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है.

गया जिले का बताया जा रहा है मामला

सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो में बाइक का नंबर और लोगों के बीच हो रही बातचीत के आधार पर दावा किया जा रहा है कि घटना बिहार के गया जिले की है. हालांकि, घटना की वास्तविक जगह और वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों की पहचान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है. यह वीडियो इंस्टाग्राम यूजर Aaryan Babu (@arayan40679) की ओर से शेयर किए जाने का दावा किया जा रहा है.