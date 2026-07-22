Bihar Crime News: छपरा में 7वीं की छात्रा से अश्लील चैट का आरोप, निजी स्कूल का शिक्षक हिरासत में

Bihar Crime News: बिहार के छपरा में एक निजी स्कूल के शिक्षक पर सातवीं कक्षा की छात्रा से कथित तौर पर अश्लील चैट और आपत्तिजनक संदेश भेजने का आरोप लगा है. मामला सामने आने के बाद छात्रा के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी शिक्षक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. फिलहाल पुलिस उसे हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है.

जानकारी के अनुसार, मामला भगवान बाजार थाना क्षेत्र के एक निजी विद्यालय का है. आरोप है कि शिक्षक मोबाइल के जरिए छात्रा से लगातार संपर्क में था और कथित तौर पर अनुचित संदेश भेज रहा था. जब परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क किया.शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में ले लिया.

मोबाइल फोन जब्त, डिजिटल जांच शुरू

पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है. अधिकारियों के मुताबिक, डिजिटल साक्ष्यों की फॉरेंसिक जांच की जा रही है. जांच के दौरान मिले डेटा के आधार पर यह पता लगाया जाएगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या किसी अन्य छात्रा से भी संपर्क किया गया था.जांच पूरी होने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

संगठनों ने की सख्त कार्रवाई की मांग

घटना की जानकारी मिलते ही कुछ सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी थाने पहुंचे और मामले में निष्पक्ष व सख्त कार्रवाई की मांग की. उनका कहना है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो आरोपी के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.

पुलिस ने क्या कहा?