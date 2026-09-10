आधी रात प्रेमिका के कमरे में पहुंचा विजय, सिंदूर भरी मांग और चेहरे पर थकन; सुबह दुल्हनिया लेकर निकला बाहर

Bihar News: बिहार के चम्पारण इलाके में प्रेम प्रसंग का एक मामला इन दिनों चर्चा में है, जहां आधी रात प्रेमिका सुमन से मिलने पहुंचे युवक विजय को उसके परिजनों ने पकड़ लिया. बताया जा रहा है कि विजय और सुमन पिछले करीब दो वर्षों से एक-दूसरे के साथ रिश्ते में थे. दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध था और वे अक्सर एक-दूसरे से मिलने जुलने के लिए समय निकालते थे. स्थानीय लोगों के अनुसार, विजय जब भी सुमन से मिलने आता था, वह उसके कमरे में रात भी गुजार लेता था. दोनों के बीच यह सिलसिला काफी समय से चल रहा था, लेकिन इस बार मामला परिवार और गांव के लोगों की जानकारी में आ गया.

कमरे में मिलने पहुंचा था विजय

जानकारी के मुताबिक, घटना वाली रात भी विजय अपनी प्रेमिका सुमन से मिलने उसके कमरे में पहुंचा था. रात में दोनों साथ थे, तभी परिवार के लोगों को इसकी भनक लग गई. परिजनों ने दोनों को पकड़ लिया और देखते ही देखते आसपास के लोगों को भी इसकी जानकारी हो गई. मामला सामने आने के बाद परिवार वालों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई. दोनों के रिश्ते की बात पहले से ही चल रही थी, इसलिए परिवार वालों ने विवाद बढ़ाने के बजाय दोनों की शादी कराने का फैसला किया. इसके बाद सुबह दोनों को मंदिर ले जाया गया, जहां परिवार और कुछ स्थानीय लोगों की मौजूदगी में दोनों का विवाह करा दिया गया.

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मिल गई परिवार की मंजूरी

शादी के बाद विजय और सुमन के रिश्ते को परिवार की मंजूरी भी मिल गई. मंदिर में विवाह की रस्म पूरी होने के बाद विजय अपनी नई दुल्हन सुमन को अपने साथ घर ले गया. गांव में इस घटना की चर्चा पूरे दिन होती रही. लोगों का कहना है कि दो साल से चल रहे प्रेम संबंध का अंत आखिरकार शादी के रूप में हुआ. रात में हुई मुलाकात ने ऐसा मोड़ लिया कि सुबह तक दोनों पति-पत्नी बन गए और युवक अपनी प्रेमिका को दुल्हन बनाकर अपने साथ ले गया.

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