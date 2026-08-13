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Bihar News: घर-स्कूल में एक साथ रहती थीं खूबसूरत लड़कियां, 160km दूर हद से गुजर गईं दोनों!

Bihar 2 Girls Marriage: बिहार की राजधानी पटना से 160 किलोमीटर दूर भागकर दोनों लड़कियों ने एक-दूसरे से शादी करने का दावा किया है.

By: JP Yadav | Published: August 13, 2026 9:57:24 AM IST

Bihar News: घर-स्कूल में एक साथ रहती थीं खूबसूरत लड़कियां, 160km दूर हद से गुजर गईं दोनों!
Bihar News: घर-स्कूल में एक साथ रहती थीं खूबसूरत लड़कियां, 160km दूर हद से गुजर गईं दोनों!


Bihar 2 Girls Marriage: बिहार की राजधानी पटना से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है.  यहां पर दो लड़कियों ने आपस में शादी करने का दावा करके जहां पैरेंट्स को टेंशन में डाल दिया है तो इलाके में हड़कंप मच गया है. एक सप्ताह पहले 07 अगस्त, 2026  को दोनों लड़कियां अपने-अपने घरों से एक  साथ फरार हो गईं. दोनों पड़ोसी थीं, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ. घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को राजधानी पटना से दूर खगड़िया रेलवे स्टेशन से बरामद कर दिया. पूछताछ में दोनों ने बताया कि उन्होंने एक मंदिर में शादी कर ली है और दोनों साथ ही रहेंगीं. दोनों लड़कियों में से एक बालिग तो दूसरी नाबालिग है.

पूरा मामला राजधानी पटना के एक इलाके का है. एक नाबालिग और दूसरी बालिग लड़कियां एक-दूसरे के पड़ोस में रहती थीं. 7 अगस्त को दोनों लड़कियों अपने-अपने घरों से बिना बताए निकल गईं, जिसके बाद परिवार के लोग परेशान हो गए. परिवार वालों को जानकारी मिली तो दोनों लड़कियां खगड़िया पहुंच चुकी हैं. दोनों परिवारों की शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों लड़कियों को खगड़िया रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया. इस दौरान पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों ने एक-दूसरे से शादी कर ली है.  पुलिस शादी करने की जांच पड़ताल करने में जुटी है. उस पुजारी की भी तलाश है, जिसने दोनों लड़कियों की शादी कराई.

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साथ रहने का किया दावा

पुलिस की जांच में सामने आया कि दोनों एक-दूसरे से शादी करने के बाद साथ रहना चाहती हैं. दोनों के खगड़िया के एक मंदिर में शादी की जांच जारी है. यह शादी अवैध है, क्योंकि इसे ना तो सामाजिक मान्यता हासिल है और ना ही कानून की नजर में यह वैध है.    पुलिस दोनों के बयान दर्ज कर चुकी है और इसके साथ ही यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया है.

एक ही स्कूल में पढ़ती हैं लड़कियां

  पटना के कमला नेहरू नगर  इलाके की रहने वालीं दोनों लड़कियां एक ही स्कूल में पढ़ती हैं. एक लड़की 10वीं की तो दूसरी 12वीं कक्षा की छात्रा है. दोनों के बीच काफी  काफी करीबी दोस्ती थी. इसकी वजह यह भी है कि दोनों एक-दूसरे की पड़ोसी भी हैं.  मामले में एक और बात सामने आई- दोनों अलग-अलग समुदाय से हैं. पटना पुलिस के मुत दोनों में से एक लड़की बालिग है और दूसरी नाबालिग है. दोनों पूरी प्लानिंग के तहत  7 अगस्त को घर छोड़कर साथ निकल गईं. परिवारवालों को जब दोनों के एक साथ गायब होने की जानकारी हुई तो पुलिस को सूचना दी गई.  

Tags: bihar news
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