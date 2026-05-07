Bihar Cabinet Expansion: बिहार में सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार आज, पीएम मोदी करेंगे रोड शो, देखें मंत्रियों की लिस्ट

Bihar New Ministers List: बिहार में आज यानी 7 मई को मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है और नए मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे. इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे. इससे पहले पीएम मोदी पटना में भव्य रोड शो करेंगे. एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक होने वाले इस रोड शो में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन, सीएम सम्राट चौधरी और पूर्व सीएम नीतीश कुमार भी शामिल रहेंगे. इसके लिए सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.
पीएम मोदी का रोड शो हार्डिंग रोड से बीजेपी के प्रदेश कार्यकाल से होते हुए जाएगा. रास्ते में लगभग डेढ़ दर्जन जगह पीएम का स्वागत होगा. पीएम मोदी लगभग आठ किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे. केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष एक दिन पहले ही पटना पहुंच चुके हैं.
सम्राट चौधरी ने किया अमित शाह का स्वागत
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को बिहार की राजधानी पटना पहुंचे. अमित शाह का पटना हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वागत किया. पिछले महीने सम्राट चौधरी बिहार में बीजेपी की ओर से सरकार का नेतृत्व करने वाले पहले नेता बने थे.
अमित शाह हवाई अड्डे से सीधे शहर के एक होटल पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी और एनडीए के कई नेताओं से मुलाकात की. इसके बाद वह रात में वहीं ठहरे हैं. वहीं नितिन नबीन पिछले वर्ष दिसंबर में पार्टी का शीर्ष पद संभालने तक राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री थे.
प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गांधी मैदान में आयोजित होने वाले इस भव्य समारोह में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और राजनाथ सिंह के भी शामिल होने की संभावना है. इसके साथ ही भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और सहयोगी दलों के नेता, जिनमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी शामिल हैं, समारोह में मौजूद रहेंगे.
आज ये लेंगे मंत्री पद की शपथ
बीजेपी
विजय कुमार सिन्हा
मंगल पांडेय
दिलीप जायसवाल
श्रेयसी सिंह
रमा निषाद
रामकृपाल यादव
सुरेंद्र मेहता
प्रमोद चंद्रवंशी
लखींद्र पासवान
नारायण प्रसाद
संजय टाइगर
अरुण शंकर प्रसाद
केदार गुप्ता
जेडीयू
श्रवण कुमार
लेशी सिंह
अशोक चौधरी
मदन सहनी
जमा खान
सुनील कुमार
शीला मंडल
रत्नेश सदा
निशांत कुमार
बुलो मंडल
भगवान सिंह कुशवाहा
दामोदर रावत
एलजेपी रामविलास
संजय सिंह
संजय पासवान
हम
संतोष सुमन
राष्ट्रीय लोक मोर्चा
दीपक कुमार