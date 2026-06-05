बिहार में ‘खेला’: फीता कटने के 4 दिन में ही दरक गया ₹26.40 करोड़ का ओवरब्रिज; वाहनों की आवाजाही रोकी, जनता में भारी आक्रोश!

बिहार के बक्सर जिले का एक और पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है. बक्सर जिले के इटाढ़ी रेलवे क्रासिंग के पास बने नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज का कुछ दिन पहले ही उद्घाटन हुआ था. लेकिन शुक्रवार को इसका एक स्लैब बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े उठाए हैं.

पुल का पाया ठहने से हड़कंप

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पुल के पाया नंबर-5 का पूरा स्लैब धंस चुका है. इसमें लगी कंकरीट की परत राख की तरह बिखर रही है जबकि खाली हिस्से से नजर आ रही सरिया भी काफी पतली नजर आ रही है. ये पुल अभी 10 दिन पहले ही वाहनों के यातायात के लिए खुला था लेकिन क्षति की सूचना के बाद इस पर लोहे की प्लेटें बिछा दी गईं और यात्री पुल की तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर डालने लगे.

जिला प्रशासन ने रोका ट्रैफिक

नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस रेलवे ओवरब्रिज को बनाने में करीब 26.40 करोड़ की लागत आई थी. 950 मीटर लंबा पुल रेलवे फाटक पर लगाने वाले जाम से राहत दिलाने और ट्रैफिक कम करने के लिए बना था. पुल पर यातायात की सुगमता देख इटाढ़ी रेलवे फाटक पर 31 मई से आवाजाही रोक दी गई थी. फिलहाल क्षतिग्रस्त पुल पर ऐतिहाद बरतने के लिए हैवली व्हीकल्स पर रोक लगा दी गई है जिससे मालवाहन और लंबी दूरी वले बड़े वाहनों की आवाजाही की चिंता पैदा हो गई है.

रेलवे क्रॉसिंग से बढ़ता था जाम

स्थानीय लोगों ने बताया कि इटाढ़ी रेलवे क्रॉसिंग पर वाहनों का दबाव अधिक होने के कारण अक्सर लंबा जाम लग जाता था. लोगों की वर्षों पुरानी मांग को देखते हुए इस परियोजना की आधारशिला रखी गई थी और निर्माण कार्य शुरू हुआ था. पुल बनने के बाद स्थानीय लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें जाम की समस्या से स्थायी राहत मिलेगी. लेकिन उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद पुल के क्षतिग्रस्त होने की घटना ने लोगों को हैरान कर दिया है.

ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग

स्थानीय नागरिकों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. एनबीटी की रिपोर्ट में रेलवे ओवर ब्रिज के केयरटेकर का कहना है कि ओवरलोड ट्रक के कारण पुल क्षतिग्रस्त हुआ है. इसका भ्रृष्टाचार से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों ने निष्पक्ष जांच का मुद्दा उठाया है.

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