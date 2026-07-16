खामियों के कारण बंद पड़े रेलवे ओवरब्रिज पर जन्मदिन का जश्न, वीडियो वायरल होने पर एक्शन में दिखी पुलिस

Bihar Video: बिहार में एक परिवार ने सुरक्षा कारणों से बंद पड़े रेलवे ओवरब्रिज पर जन्मदिन की एक शानदार पार्टी आयोजित की. इस जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसके बाद आयोजक कानूनी मुश्किल में फंस गए हैं. बताया जा रहा है कि यह जश्न बक्सर-इटारही रेलवे ओवरब्रिज पर मनाया गया, जिसे 26.4 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया था.

इंजीनियरों द्वारा संरचनात्मक खामियां (structural defects) पाए जाने के बाद 5 जून से ही यह पुल जनता के लिए बंद है और अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से इस पर यातायात रोक दिया था.

पुल पर मनाया गया जन्मदिन का जश्न

पाबंदियों के बावजूद 11 जुलाई के वीडियो में लोगों को पुल पर जन्मदिन का जश्न मनाते हुए देखा गया, जिसमें तेज़ संगीत, नृत्य और एक स्टेज कार्यक्रम शामिल था. जिसके बाद जन्मदिन के जश्न का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिससे कई लोगों ने सवाल उठाया कि ऐसे पुल पर इस तरह के कार्यक्रम की अनुमति कैसे दी गई, जिसे सार्वजनिक उपयोग के लिए असुरक्षित घोषित किया गया था.

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बक्सर एसपी ने क्या कहा?

इस घटना ने पुल को लेकर चिंताओं को फिर से बढ़ा दिया है, जो उद्घाटन के महज 90 दिनों के भीतर ही खामियां सामने आने के बाद पहले से ही जांच के दायरे में था. इस विवाद पर बक्सर के एसपी शुभम आर्य का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि कार्यक्रम के आयोजक की पहचान राकेश कुमार सिंह के रूप में हुई है. जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. कानून की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है. जैसे-जैसे वीडियो वायरल हुए, सुरक्षा और नियमों के पालन में संभावित खामियों को लेकर सवाल उठाए गए. कई लोगों ने पूछा कि आधिकारिक प्रतिबंध के बावजूद आयोजक प्रतिबंधित ढांचे तक कैसे पहुंच पाए.

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