बिहार में बवाल! गायब हो गया 132 फीट ऊंचा मोबाइल टावर, मामला जान रह जाएंगे हैरान

Bihar Crime News: बिहार के बक्सर जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां चोर धीरे-धीरे 132 फीट ऊंचा मोबाइल टावर उड़ा ले गए और किसी को इसकी भनक तक नहीं लग सकी. इतना ही नहीं चोर टॉवर के साथ उसका जनरेटर और दूसरा सामान भी चुराकर ले गए. हैरानी की बात ये है कि ये टावर डुमरांव नगर थाना क्षेत्र के रिहायशी इलाके में था. इस इलाके का थाना भी ज्यादा दूर नहीं है. यहां लोगों का आवागमन भी लगा रहता है. इसके बावजूद भी चोर कई दिनों तक टॉवर को खोलकर ले जाते रहे और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी.

हैरान रह गए अधिकारी

जानकारी के अनुसार, चोरी हो चुका मोबाइल टॉवर GTL कंपनी का था, जो बीते कई सालों से बंद पड़ा था. हाल ही में कंपनी के अधिकारी टॉवर की मरम्मत और निरीक्षण करने के लिए गए थे. वहां पहुंचने के बाद वे हैरान रह गए क्योंकि टावर और उससे जुड़ा सामान वहां पर था ही नहीं. टावर का ढांचा गायब हो चुका था और वहां पर केवल खाली जगह बची थी. कंपनी के अधिकारियों ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी.

टावर ही नहीं, जनरेटर भी गायब

डुमरांव नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की. शिकायत में बताया गया कि चोर केवल टॉवर ही नहीं बल्कि उसके साथ लगा जनरेटर सेट और अन्य चीजें भी ले गए. अधिकारियों का कहना है कि 132 फीट का टावर एक बार में चोरी करना तो मुमकिन नहीं है, जिसने भी चोरी की है, वो धीरे-धीरे इसे काटकर ले गया है. पुलिस इस मामले में जांच में जुटी हुई है.

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जमीन के मालिक को नहीं मिले पैसे

इस पूरे मामले में जमीन के मालिक हरेनाथ से बातचीत की गई, जिसने बताया कि साल 2010 में कंपनी ने 12 सालों के लिए उनकी जमीन टावर लगाने के लिए ली थी. 2022 में कॉन्ट्रेक्ट खत्म हो गया. कंपनी ने अब तक उसका भुगतान नहीं किया है. इसके लिए उन्होंने कंपनी को चार बार नोटिस भी भेजा है. वहीं टावर गायब होने की बात को लेकर वे भी हैरान हैं.

पुलिस ने शुरू की जांच

इस मामले में एसपी शुभम आर्य ने कहा कि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है. पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि टावर को वैध तरीके से हटाया गया है या फिर सच में टावर चोरी हुआ है. जांच में जो जानकारी सामने आएंगी, उनके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. हालांकि इस चोरी के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

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