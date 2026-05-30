बिहार में 1 जून से महंगा होगा बस-ऑटो का किराया, माल ढोना भी होगा महंगा, ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने बताई वजह

Bihar Transport Fare Increase: 1 जून से आम लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी. 1 जून से यात्रा और सामान ढोना महंगा होने वाला है. कहा जा रहा है कि पेट्रोल-डीजल के बढ़ने के साथ ही स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस के कारण खर्चा बढ़ रहा है, जिसके कारण किराया बढ़ाने का फैसला लिया गया है. हालांकि अब इसके कारण आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. कहा जा रहा है कि बिहार में बस, ऑटो समेत तमाम कमर्शियल वाहनों के किराये में 10 से 15 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की जाएगी.

बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष उदय प्रसाद सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मोटर मालिक लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे. उनकी डिमांड काफी समय से पेंडिंग थी. उन्होंने बताया कि पिछली बार साल 2021 में किराए की कीमत बढ़ाई गई थी.

बताई गई किराया बढ़ाने की वजह

उन्होंने कहा कि 2021 से अब तक कई बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की जा चुकी है. इसके साथ ही वाहनों के स्पेयर पार्ट्स की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो चुकी है. फेडरेशन का कहना है कि सरकार को काफी दिनों से इस बारे में जानकारी दी जा रही थी लेकिन उसे सुना नहीं जा रहा था. हालांकि अब ट्रांसपोर्टरों की इन मांगों पर ध्यान दिया जा रहा है. सरकार ने अब किराया बढ़ाने की सहमति दे दी है.

रविवार को लगेगी मुहर

कहा जा रहा है कि 10 से 15 फीसदी तक बढ़ोतरी की जा सकती है लेकिन अभी ये तय नहीं हो सका है. रविवार को इस बात पर मुहर लग सकेगी कि आखिर बस, ऑटो और माल ढोने वाले वाहनों की यात्रा के लिए कितना किराया बढ़ाया जा सकता है. रविवार को मोटर मालिकों और फेडरेशन से जुड़े तमाम लोगों की बैठक होने वाली है. ये बैठक पटना में आयोजित की जा रही है. इसी बैठक में अंतिम निर्णय पर फैसला लग सकेगा.

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