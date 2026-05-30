मुझे बदनाम करने के लिए… प्रेमी संग आपत्तिजनक हालत में मिली गुंजन कुमारी का पति पर संगीन आरोप

Gunjan Kumari on Husband Allegation: बिहार के हाजीपुर से एक सनसनीखेज पारिवारिक विवाद सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर भारी हलचल मचा दी है. इस मामले ने लोगों को उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित ‘SDM ज्योति मौर्या’ कांड की याद दिला दी है.

गुंजन कुमारी जिन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) परीक्षा पास करने के बाद सरकारी शिक्षिका के तौर पर नौकरी हासिल की पर उनके पति अमन कुमार ने बेवफाई और धोखे के बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं.

क्या है पूरा मामला?

पति अमन कुमार का दर्द सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो के ज़रिए सामने आ रहा है. उनका दावा है कि जिस पत्नी की पढ़ाई के लिए उन्होंने दिन-रात मेहनत की यहां तक कि अपनी पुश्तैनी जमीन भी बेच दी उसी पत्नी ने सरकारी नौकरी मिलते ही उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका. गुंजन कुमारी और उनके पति अमन कुमार के बीच चल रहा यह वैवाहिक विवाद अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है.

गुंजन कुमारी ने आरोप को खारिज करते हुए क्या कहा?

इस पूरे मामले में शिक्षिका गुंजन कुमारी ने अपने पति अमन कुमार द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और उन्हें पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठा बताया है. गुंजन का कहना है कि उनके और अमन के बीच तलाक की अर्ज़ी पिछले डेढ़ साल से कोर्ट में लंबित है; इसलिए, यह कोई ऐसा विवाद नहीं है जो रातों-रात खड़ा हो गया हो, जैसा कि सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है.

अमन ने मेरे बेटे को भी मेरे खिलाफ भड़काया- गुंजन

गुंजन ने आरोप लगाया है कि अमन ने उनके बच्चे को अपने पक्ष में कर लिया है और उसे उनके खिलाफ भड़काया है. उन्होंने बच्चे की कस्टडी के लिए कोर्ट में अर्ज़ी दायर की है, जिसमें उन्होंने तर्क दिया है कि अब जब वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं और उनके पास एक अच्छी नौकरी है, तो वह बच्चे की बेहतर देखभाल कर सकती हैं. फिलहाल, पुलिस और कोर्ट दोनों ही इस मामले की जांच कर रहे हैं.

अमन ने मुझे बदनाम करने के लिए लगाए आरोप- गुंजन

गुंजन का यह भी कहना है कि अमन ये सभी आरोप सिर्फ़ उन्हें बदनाम करने के लिए लगा रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर टिप्पणी करते हुए गुंजन ने कहा वीडियो में आप देख सकते हैं कि मेरे साथ मारपीट की गई थी; हालांकि, उस खास घटना का कोई वीडियो नहीं बनाया गया था. इसके बजाय, बाद में पुलिस को बुलाया गया और उस समय वीडियो बनाया गया.

फुटेज में, मैंने पूरे कपड़े पहने हुए हैं और मेरे मामा भी वहां मौजूद हैं; तो, मैं किसी आपत्तिजनक स्थिति में कैसे हो सकती हूं? इसे गैर-कानूनी कैसे माना जा सकता है? यह किसी अवैध संबंध का सबूत कैसे हो सकता है? क्या उनके पास कोई ऐसी MMS क्लिप या वीडियो फुटेज है, जो इस दावे को सही साबित करती हो कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है? लोगों ने तो बस इसे सच मान लिया है. लेकिन वे ऐसे बेबुनियाद दावे पर कैसे भरोसा कर सकते हैं?