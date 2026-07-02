Bihar Viral Video: बारिश के पानी में डूबती दिखी बिहार की शिक्षा व्यवस्था, वायरल वीडियो ने खड़े किए बड़े सवाल

Bihar Viral Video: बिहार में स्कूलों की तिमाही परीक्षाओं से कुछ दिन पहले बक्सर के एक शिक्षा केंद्र पर बारिश के पानी में प्रश्न-पत्रों और उत्तर-पुस्तिकाओं के बंडल तैरने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है और परीक्षा सामग्री को संभालने के तरीके पर नए सवाल खड़े हो रहे हैं.

बताया जा रहा है कि ये पेपर बिहार बोर्ड ने 9वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा की तिमाही परीक्षाओं के लिए भेजे थे. हेडमास्टरों को बताया गया था कि खेप बक्सर के बुनियादी स्कूल पहुंच गई है और उन्हें इसे लेने के लिए कहा गया था.

भारी बारिश से बदल गए हालात

हालांकि, भारी बारिश ने हालात पूरी तरह बदल दिए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में स्पष्ट रूप से उत्तर-पुस्तिकाओं और प्रश्न-पत्रों के बंडल पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं. जिसके बाद कई लोगों ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया. ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो गईं. जिसके बाद यूजर्स ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि परीक्षा जैसी संवेदनशील सामग्री को बारिश में खुला कैसे छोड़ा जा सकता है. कई लोगों के लिए यह घटना राज्य की शिक्षा प्रणाली के सामने मौजूद चुनौतियों का प्रतीक बन गई.

QUESTION PAPERS FOUND FLOATING IN WATER IN BIHAR’S BUXAR, PROBE ORDERED Visuals showing bundles of Class 9, 10 and 12 question papers floating in water, raising questions over exam material handling in the district. Question papers from nearly 167 schools reportedly affected… pic.twitter.com/tbmncvphQw — Nabila Jamal (@nabilajamal_) July 2, 2026







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शिक्षा अधिकारियों ने क्या कहा?

हालांकि, शिक्षा अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया है कि परीक्षा सामग्री को कोई नुकसान पहुंचा है. उनके अनुसार अचानक हुई बारिश के बाद बंडल पानी में जरूर दिखे, लेकिन प्रश्न-पत्र और उत्तर-पुस्तिकाएं सुरक्षित रहीं और परीक्षाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा. इसके बावजूद इस घटना ने गोपनीय परीक्षा सामग्री के भंडारण, रखरखाव और वितरण को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ा दी हैं और कई लोग भविष्य में ऐसी शर्मनाक स्थितियों से बचने के लिए बेहतर सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं.

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