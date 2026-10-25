Bihar Agriculture: क्या है बिहार का ‘काला सोना’? जो मिथिला से ग्लोबल मार्केट तक पहुंचे; जानें किसान से विदेश तक का पूरा सफर

Mithila Makhana Agriculture: कभी बिहार के तालाबों और पोखरों तक सीमित रहने वाला मखाना आज दुनिया के हेल्थ-फूड बाजार में अपनी पहचान बना रहा है. मिथिला की मिट्टी और पानी से निकलने वाला यह पारंपरिक उत्पाद अब अमेरिका, कनाडा, यूएई, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों तक पहुंच रहा है. ‘मिथिला मखाना’ को 2022 में GI टैग मिलने के बाद इसकी पहचान और मजबूत हुई है. अब तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश है और इसमें बिहार की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 2025-26 में बिहार ने करीब 60 हजार मीट्रिक टन मखाने का उत्पादन किया.

तालाब से मखाना ग्लोबल मार्केट तक कैसे पहुंचा?

मखाना की खेती पारंपरिक रूप से उत्तरी बिहार के तालाबों और पानी वाले इलाकों में की जाती रही है. दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार इसके मुख्य उगाने वाले इलाकों में से हैं. पहले, किसान कच्चे बीज, या ‘गुड़ी’ लोकल व्यापारियों को बेचते थे, लेकिन अब प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और FPOs के ज़रिए इसकी वैल्यू चेन तेज़ी से बदल रही है.

भारत ने 2025 में मखाना के लिए एक अलग HS कोड भी लागू किया, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड में इसके लिए अलग एक्सपोर्ट डेटा की इजाज़त मिली. फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में, भारत ने 7,264.89 मीट्रिक टन मखाना और मखाना प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया, जिसकी कीमत लगभग 192.96 रुपये करोड़ थी. US, कनाडा और UAE इसके मुख्य मार्केट थे.

किसान कितना कमाते हैं और इसमें कितना खर्च आता है?

मखाना की खेती कोई आसान काम नहीं है. तालाब पर आधारित पारंपरिक खेती में बीज बोने से लेकर कटाई, छंटाई, सुखाने और फसल को भूनने और फुलाने तक काफी मेहनत और मेहनत लगती है. खर्च इलाके, ज़मीन, मेहनत और खेती के तरीकों पर निर्भर करता है.

अक्टूबर 2026 में, कुछ किसानों से मिली ग्राउंड रिपोर्ट से पता चला कि कटाई, छंटाई और मेहनत, जिसमें कटाई भी शामिल है, की लागत 12,000 रुपये प्रति क्विंटल से ज़्यादा हो गई. इस बीच, कच्चे मखाना, या गुड़ी की कीमत इस सीज़न में कई इलाकों में गिरकर लगभग 140-170 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई, जबकि पिछले साल यह 300-350 रुपये प्रति किलोग्राम थी.

इस बिज़नेस में यही सबसे बड़ी चुनौती है मखाना दुकानों या ऑनलाइन में ज़्यादा कीमत पर बिकता है, लेकिन किसानों को हमेशा उतना फ़ायदा नहीं मिलता. प्रोसेसिंग के बाद, क्वालिटी के आधार पर कीमत कई गुना बढ़ सकती है.

इसे ‘काला सोना’ क्यों कहा जाता है?

मखाना की बढ़ती डिमांड का सबसे बड़ा कारण इसका हेल्थ फ़ूड के तौर पर उभरना है. लो-फैट स्नैक और पौष्टिक खाने के ऑप्शन के तौर पर इसकी डिमांड भारतीय और विदेशी दोनों मार्केट में बढ़ी है. सरकारी अनुमान के मुताबिक, घरेलू मखाना की कीमतें 2020-22 में औसतन लगभग 500 रुपये प्रति kg से बढ़कर 2025 में लगभग 1,250 रुपये प्रति kg तक पहुंच जाएंगी. हालांकि, 2026 में रिकॉर्ड प्रोडक्शन की वजह से किसानों पर कीमतों का दबाव रहा है. स्टोरेज की कमी और बिचौलियों पर निर्भरता भी उनकी स्थिति को कमजोर करती है.

सरकार की नजर अब ग्लोबल सुपरफूड पर है

मखाना सेक्टर को ऑर्गनाइज़ करने के लिए 15 सितंबर, 2025 को बिहार में नेशनल मखाना बोर्ड लॉन्च किया गया था. केंद्र सरकार ने 2025-26 से 2030-31 तक मखाना डेवलपमेंट के लिए 476.03 रुपये करोड़ की स्कीम को भी मंजूरी दी है. यह प्लान बेहतर बीज, टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, क्वालिटी कंट्रोल और एक्सपोर्ट प्रमोशन पर फोकस करता है. बिहार सरकार ने 2030-31 तक मखाना एक्सपोर्ट को 30,000 मीट्रिक टन तक बढ़ाने का टारगेट रखा है. इसका मतलब है कि एक फसल जिसे कभी तालाब से मिलने वाला लोकल प्रोडक्ट माना जाता था, अब बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और भारत के ग्लोबल हेल्थ-फूड बिज़नेस का एक बड़ा हिस्सा बनने के लिए तैयार है.