दुश्मन की गोली भी जिसका कुछ न बिगाड़ सकी, उसे घर के बगीचे में आई दर्दनाक मौत; अस्पताल पहुंचने से पहले थमीं सांसें!

बिहार के भोजपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जहां आयर थाना क्षेत्र के श्रीपुर गांव में गुरुवार की सुबह एक रिटायर्ड फौजी बगीचे में टहल रहे थे कि तभी सीने पर कटहल और उसकी डाल गिरने से पूर्व सैनिक की मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने पूर्व फौजी को बेहद गंभीर हालात में पाया और इलाज कराने आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराने लगे कि रिटायर्ड सेना के जवान ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया.

सुबह की सैर पर निकले थे फौजी

मृतक फौजी की पहचान आयर थाना क्षेत्र के श्रीपुर गांव के निवासी 59 वर्षीय संतोष कुमार सिंह के रूप में हुई है. वे रिटायर्ड आर्मी जवान थे और वर्तमान में जगदीशपुर अनुमंडलीय अस्पताल में प्राइवेट गार्ड के रूप में कार्यरत थे.

परिजनों ने सुनाई आपबीती

मृतक के बड़े बेटे अभिषेक कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार की सुबह वे बगीचे में घूमने गए हुए थे. तभी कटहल के पेड़ का डाल कटहल समेत टूट कर उनके सीने पर गिर पड़ा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए.

अस्पताल ने पोस्टमार्टम कराया

सूचना पाकर परिजन फौरन वहां पहुंचे और उन्हें इलाज के लिए जगदीशपुर स्थित निजी अस्पताल से आरा सदर अस्पताल ले आए, जहां चिकित्सक ने देख उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद परिजन ने इसकी सूचना टाउन थाना पुलिस को दी. सूचना पाकर पुलिस सदर अस्पताल पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाया.

2013 में ली आर्मी से रिटायरमेंट

संतोष कुमार सिंह साल 2013 में आर्मी से रिटायर्ड हुए थे. उस दौरान उनकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के मेरठ में थी. उनके परिवार में पत्नी विमला देवी व तीन पुत्र अभिषेक कुमार सिंह, आदित्य कुमार सिंह, आशीष कुमार सिंह और एक पुत्री रिंकी कुमारी है. घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया है. इस घटना के बाद मृतक की पत्नी विमला देवी एवं परिवार के सभी सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल था.

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