‘पत्नी ने मुझे जहर दे दिया’, मरने से पहले सारी कहानी बता गया मृतक, मामला जान भूल जाएंगे सोनम-मुस्कान

Bihar News: बिहार के भागलपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है। दरअसल, यहाँ सोमवार को होमगार्ड जवान के बेटे अनंत कुमार उर्फ ​​छोटू को उसी की पत्नी ने ज़हर दे दिया जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीँ इस दौरान परिजनों ने बेटे के ससुराल वालों पर ज़हर देकर हत्या करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने प्रेम विवाह किया था। उसने ससुराल वालों को 6 लाख रुपये भी दिए थे। लेकिन अभी उन्हें खुद पैसों की ज़रूरत थी। इसलिए बेटा ससुराल वालों से पैसे वापस मांग रहा था। वहीं अनंत का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो में क्या बोला मृतक

वहीँ 24 साल का अनंत इस वीडियो में कहता दिख रहा है कि, “मेरी पत्नी ने मुझे ज़हर दिया है। मेरी मौत के लिए मेरी पत्नी कीर्ति मिश्रा, मेरी सास, उसके नाना-नानी और मामा-मामी ज़िम्मेदार होंगे। इतना ही नहीं इस दौरान उसने कहा कि, परिवार के अलावा, भवानीपुर थाने का एक स्टाफ विकास कुमार झा भी है, जो इस मामले में लड़की और उसके परिवार के साथ है। वहीँ लड़की, उसके परिवार, रिश्तेदारों और थाने के स्टाफ को भी जेल की सज़ा मिलनी चाहिए।

Udit Raj on Peter Navarro: Trump का नया चेला निकला उदित राज, पीटर नवारो के ‘ब्राह्मण’ वाले बयान का किया समर्थन

जानिए क्या बोले मृतक के पिता?

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये मामला नवगछिया टाउन थाना क्षेत्र के राजेंद्र कॉलोनी का बताया जा रहा है। अनंत के पिता विवेकानंद चौधरी ने कहा कि, मेरी बहू, उसकी मां और परिवार के बाकि सदस्यों ने मेरे बेटे को जहर खिलाकर मार डाला। मैं भवानीपुर थाने में ड्यूटी पर था। मेरी पत्नी ने घटना की जानकारी दी। तीन-चार महीने पहले भी बहू ने थाने में हंगामा किया था और कहा था- तुम सबको झूठे केस में जेल भेज दूंगी। पहले मेरे बेटे से पैसे लिए और दोबारा पैसे न देने पड़ें, इसके लिए उसे प्यार के जाल में फंसाकर मंदिर में शादी कर ली।

टैरिफ वॉर से निपटने के लिए PM Modi का नया प्लान, भारत में चलेगा ऐसा अभियान; ठिकाने आ जाएगी Trump की अक्ल