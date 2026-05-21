Video: बिहार में ‘ऑपरेशन लंगड़ा’ का खौफ! कुख्यात अपराधी ने गंगा में हथियार विसर्जित कर अपराध छोड़ने का किया एलान

Bhagalpur Criminal Surrender Video: बिहार के भागलपुर जिले का एक बेहद दिलचस्प और अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें एक व्यक्ति जो कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि मैं कैलाश मंडल पिता बिंदेश्वरी मंडल दादा जतन मंडल हथियार गंगा में समर्पित कर रहा हूं. आज के बाद हथियार हाथ में नहीं लेगे. बाकी जिंदगी भगवान के भरोसे चलेंगे. इतना कहते हुए वो अपने हथियार को गंगा में विसर्जित कर देता है और फिर गंगा के पानी को तीन बार उठाकर प्रणाम करता है. इस घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

इस वीडियो के सामने आने के बाद इलाके में दो अलग-अलग तरह की चर्चा शुरू हो गई है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है.

ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी

ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कई जिलों से अपराधियों की गिरफ्तारी और मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही हैं. जिसको लेकर स्थानीय लोगों का मानना है कि पुलिस के बढ़ते दबाव और मुठभेड़ के डर से अपराधी अब आत्मसमर्पण करने या अपनी आपराधिक गतिविधियां छोड़ने के नए-नए तरीके अपना रहे हैं.







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कैलाश मंडल ने क्यों छोड़ा अपराध?

भागलपुर और उसके आस-पास के इलाकों में महर्षि मेही परमहंस के बड़ी संख्या में अनुयायी रहते हैं. उनकी शिक्षाएं सदाचार, अहिंसा और नशे से मुक्त जीवन जीने पर जोर देती है. वीडियो में कैलाश मंडल द्वारा पहने गए भगवा गमछे और उसकी बातों के आधार पर यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि किसी आध्यात्मिक प्रभाव में आकर उसने खुद को एक ‘डाकू से संत’ में बदलने का सफर शुरू कर दिया है.

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पुलिस कर रही जांच

सोशल मीडिया पर ये वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले पर गहनता से जांच शुरू कर दी है.पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कैलाश मंडल के खिलाफ कितने मामले दर्ज हैं और क्या यह वीडियो महज पुलिस की कार्रवाई से बचने की एक चाल है या फिर उसके मन में सचमुच कोई बदलाव आया है.