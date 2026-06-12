Home > बिहार > ट्रेनिंग खत्म कर घर लौट रहे थे 3 जांबाज SHO: हाईवे के बीच भीषण हादसे में थम गईं सांसे, महकमे में पसरा मातम

ट्रेनिंग खत्म कर घर लौट रहे थे 3 जांबाज SHO: हाईवे के बीच भीषण हादसे में थम गईं सांसे, महकमे में पसरा मातम

देर रात 12 बजे पुलिस अधिकारियों की तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर एक खड़े ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई. भिडंत इतनी भीषण थी कि कार के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए और वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

By: Kajal Jain | Published: June 12, 2026 10:04:21 AM IST

ट्रेनिंग खत्म कर घर लौट रहे थे 3 जांबाज SHO: हाईवे के बीच भीषण हादसे में थम गईं सांसे, महकमे में पसरा मातम
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बिहार के बेगुसराय जिले से एक बेहद निराशाजनक खबर आ रही है. पटना से प्रशिक्षण लेकर लौट रहे मधेपुरा जिले के तीन थानाध्यक्षों की बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई. हादसे में वाहन चालक की भी जान चली गई. घटना की खबर मिलते ही पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई.

ट्रेनिंग के बाद जॉइनिंग की थी तैयारी 

मृत पुलिस अधिकारियों की पहचान उदाकिशुनगंज अनुमंडल के रतवारा थाना अध्यक्ष सजन कुमार, अरार थाना अध्यक्ष अमरेंद्र ज्ञानेंद्र तथा मधेपुरा अनुमंडल के बेलारी थाना अध्यक्ष नीरज कुमार के तौर पर की जा चुकी है. बताया जा रहा है कि सभी अधिकारी पटना में प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वापस मधेपुरा लौट रहे थे. इसी दौरान साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई.

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मौके पर ही शहीद हो गए थानाध्यक्ष

हादसा इतना भीषण था कि तीनों थानाध्यक्षों और चालक की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही मधेपुरा पुलिस के वरीय अधिकारी बेगूसराय के लिए रवाना हो गए हैं. वहीं इस दुखद समाचार से पुलिस विभाग के साथ-साथ पूरे मधेपुरा जिले में शोक का माहौल है. पुलिस अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने इसे मधेपुरा पुलिस परिवार के लिए ‘काला दिन’ बताया है. फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है और विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है.

कैसे हुआ हादसा

मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक, कार तेज रफ्तार में थी और अंधेरे में अनियंत्रित होकर रास्ते में खड़े ट्रक के पिछले हिस्से से टकरा गई. ये हादसा इतना भीषण था कि कार का अगला हिस्सा घंटों तक ट्रक के पिछले हिस्से में फंसा रहा और अगले हिस्सा का परखच्चा निकल गया. हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. पुलिस अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं.

ये भी पढ़ें:- ट्रेन की खिड़की पर युवक ने की ऐसी घिनौनी हरकत, महिला के चेहरे पर गिरे छींटे तो उल्टी करने लगी सवारी; गुस्साई भीड़ ने काट दिया भारी बवाल!

Tags: Begusarai Newsbihar car accidentbihar newscar accident
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