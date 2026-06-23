Bihar: दूसरे देश से धूमधाम से आई बारात, फेरे से पहले खुला ऐसा राज़! गांव में ही फंस गया दूल्हा

Bihar Groom Jewellery Controversy: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली थाना इलाके के बेलवतिया गांव में एक शादी उस समय विवादों में आ गई जब दुल्हन के परिवार ने दूल्हे के गहने नकली होने का दावा करते हुए शादी मानने से इनकार कर दिया.

इस बात पर गरमागरम बहस हुई, जिसके बाद शादी रोकनी पड़ी. मामला इतना बढ़ गया कि दूल्हे और उसके कुछ परिवार वालों को गांव में ही रोक लिया गया। दुल्हन के परिवार ने शादी का खर्च और तिलक की रस्म वापस करने की मांग की।

नेपाल से आई थी बारात

खबरों के मुताबिक, बेलवतिया गांव के लक्ष्मीनारायण सहनी की बेटी आरती कुमारी की सगाई नेपाल के बारा जिले के परसोतीपुर गांव के जुगुल सहनी के बेटे सुभाष कुमार सहनी से तय हुई थी. तय समय के मुताबिक, सोमवार रात को बारात धूमधाम से बेलवतिया गांव पहुंची. शादी की रस्में शुरू हो चुकी थीं और दोनों परिवार शादी की तैयारी में लगे हुए थे.

ससुराल पक्ष के गहने देखते ही मचा हाहाकार

बताया जा रहा है कि शादी से पहले की रस्मों के दौरान दुल्हन के परिवार वालों ने दूल्हे के गहने देखे. आरोप है कि गहने नकली निकले. यह बात पता चलने पर दुल्हन के परिवार वाले भड़क गए. दोनों पक्षों के बीच बहस हुई, जो धीरे-धीरे लड़ाई में बदल गई. दुल्हन के परिवार का आरोप है कि उन्हें न सिर्फ ज्वेलरी बल्कि शादी में दिए गए दूसरे सामान की क्वालिटी पर भी शक था.

लड़की के भाई ने बताया कि जब उन्हें धोखाधड़ी का शक हुआ, तो परिवार ने शादी कैंसिल करने का फैसला किया. उसने ज़ोर देकर कहा कि शादी की तैयारियों और तिलक सेरेमनी में काफी खर्च हुआ है, और उसे पहले चुकाया जाना चाहिए. झगड़ा बढ़ने के बाद, ज़्यादातर बाराती चले गए, लेकिन दूल्हा और उसके कुछ रिश्तेदार गांव में ही रहे. दुल्हन के परिवार ने खर्च और तिलक सेरेमनी का पैसा वापस न मिलने तक उन्हें जाने देने से मना कर दिया.

पुलिस को दी जानकारी

मंगलवार सुबह दुल्हन के परिवार वाले सुगौली पुलिस स्टेशन गए और पुलिस को घटना की जानकारी दी. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. वे दोनों पक्षों से बात करके मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं. फिलहाल, शादी का टूटना और नकली ज्वेलरी के आरोप इलाके में चर्चा का विषय बने हुए हैं. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.