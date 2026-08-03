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Bihar Bankipur Up Chunav Kon Hai Sabse Aage: बांकीपुर में भाजपा का सूपड़ा साफ! प्रशांत किशोर ने दी करारी टक्कर; 15 राउंड के बाद जनसुराज सबसे आगे

Bihar Bankipur Up Chunav Kon Hai Sabse Aage | Datia Up Chunav Result: बिहार की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना में जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं. बीजेपी के नीरज कुमार दूसरे स्थान पर चल रहे हैं. शुरुआती रुझानों पर सभी की नजर बनी हुई है.

By: Preeti Rajput | Published: August 3, 2026 1:50:30 PM IST

बिहार बांकीपुर यूपी चुनाव कौन है सबसे आगे
बिहार बांकीपुर यूपी चुनाव कौन है सबसे आगे


Bihar Bankipur Up Chunav Kon Hai Sabse Aage: बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की मतगणना 3 अगस्त की सुबह से ही जारी है. शुरूआती राउंड से ही जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं. वहीं भाजपा की जीत इस सीट पर लगभग मुश्किल ही नजर आ रही है. भाजपा की नीरज कुमार दूसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं. वहीं तीसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमार नजर आ रही हैं. चुनाव आयोग के अनुसार, बांकीपुर विधानसभा सीट पर 31 राउंड में वोटों की गिनती होनी है. 15 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद भी प्रशांत किशोर लगातार आगे चल रहे हैं.

15 राउंड के नतीजे 

  • प्रशांत किशोर (जनसुराज) – 29752 (+ 8202)
  • नीरज कुमार (भाजपा) – 21550 ( -8202)
  • रेखा कुमारी (राष्ट्रीय जनता दल) – 6755 ( -22997)

बिहार बांकीपुर विधानसभा सीट 

बता दें कि, इस सीट पर हुए उपचुनाव में कुल 35 फीसजी वोटिंग की गई थी. वहीं साल 2025 के विधानसभा चुनाव में कुल 41.35% मतदान हुआ था. तभी भाजपा के नितिन नबीन ने RJD की रोखा गुप्ता को करीब 52 हजार वोट से हराया था. बांकीपुर सीट से बीजेपी ने नीरज कुमार, जन सुराज पार्टी ने प्रशांत किशोर और आरजेडी ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया था. प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने से यह सीट सबसे चर्चित सीटों में शामिल हो गई.

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भाजपा के गढ़ बांकीपुर  

बांकीपुर सीट से भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन विधायक थे. बाद में उन्हें पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया. जिसके बाद राज्यसभा के लिए सांसद चुने गए और बाद में उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया था.

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Tags: Bankipur Up ChunavBankipur Vote CountbiharBihar Election 2026Election NewsPolitical News
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