बांकीपुर उपचुनाव: महागठबंधन में ‘महा-संग्राम’! RJD और कांग्रेस में आर-पार, क्या दोनों तरफ से उतरेंगे उम्मीदवार?

बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए अभी तक विपक्षी गठबंधन (महागठबंधन) ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन अंदरूनी कलह और तनातनी खुलकर सामने आने लगी है. गठबंधन के दो बड़े दल, आरजेडी (RJD) और कांग्रेस दोनों ही इस सीट पर अपना-अपना दावा ठोक रहे हैं, जिससे सियासी पारा चढ़ गया है. अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या महागठबंधन के ये दोनों साथी आमने-सामने चुनाव लड़ेंगे?

ज़मीन हमारी है, उम्मीदवार जल्द- RJD

आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने साफ शब्दों में कहा, ‘बांकीपुर से आरजेडी ही चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी. हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां खून-पसीना बहाकर एक मजबूत जमीन तैयार की है. जनता इस बार बदलाव के मूड में है और हमारे लोग पहले ही चुनावी मैदान में उतर चुके हैं.’

शक्ति यादव ने याद दिलाते हुए कहा कि जब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का कोई भी दल इस सीट से लड़ने को तैयार नहीं था, तब आरजेडी ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभाली थी और हमारे उम्मीदवार को 50,000 वोट मिले थे. उन्होंने भरोसा जताया कि पार्टी जल्द ही अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देगी.

कांग्रेस का पलटवार: ‘यह हमारी पारंपरिक सीट है’

दूसरी तरफ, कांग्रेस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है. बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी ने दोटूक कहा कि बांकीपुर ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस का गढ़ रहा है, इसलिए इस पर सबसे पहला और मजबूत हक हमारा बनता है. उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन के दलों को मिलकर इस पर फैसला लेना चाहिए, कांग्रेस अकेले कोई मनमाना फैसला नहीं करेगी.

आरजेडी पर सीधा निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, ‘अगर गठबंधन का कोई दल बिना साथियों से बात किए अकेले दावा ठोक रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि वह गठबंधन की परवाह नहीं करता और खुद को सबसे ऊपर समझता है. अगर ऐसा है, तो हम भी किसी के आगे झुकने या किसी को तवज्जो देने के लिए मजबूर नहीं हैं. बांकीपुर पर हमारा दावा बेहद मजबूत है.’

क्या है बांकीपुर का सियासी गणित?

दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने 2015 और 2020 में यहां से किस्मत आजमाई थी, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा. वहीं 2025 में आरजेडी ने चुनाव लड़ा, पर वह भी इस सीट को जीत नहीं सकी.

यह हाई-प्रोफाइल सीट बीजेपी नेता नितिन नवीन के राज्यसभा जाने की वजह से खाली हुई है. इस उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज (सोमवार) से शुरू हो चुकी है, और उम्मीदवार 13 जुलाई तक अपना पर्चा दाखिल कर सकते हैं. इसके बाद 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे और 3 अगस्त को नतीजे सबके सामने होंगे. देखना दिलचस्प होगा कि नामांकन की आखिरी तारीख तक महागठबंधन इस दरार को भर पाता है या नहीं.