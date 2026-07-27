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बिहार बंद के दौरान AK-47 राइफल का किया गया इस्तेमाल? वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कर्मी सस्पेंड

Bihar Bandh Violence: बिहार बंद के दौरान बिहार के अलग-अलग जिलों में हिंसक झड़प की खबरें सामने आई. इस दौरान सिवान जिले में एक पुलिस कर्मी द्वारा AK-47 राइफल का इस्तेमाल करने का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

By: Sohail Rahman | Published: July 27, 2026 1:13:08 PM IST

पुलिस ने एके-47 राइफल का किया इस्तेमाल
पुलिस ने एके-47 राइफल का किया इस्तेमाल


Bihar Bandh Violence: बिहार के सिवान जिले में 25 जुलाई को ‘बिहार बंद’ के दौरान विरोध कर रहे छात्रों पर AK-47 राइफल का इस्तेमाल करते हुए एक पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल होने के बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्यव्यापी बंद के दौरान कई जिलों में छात्र संगठनों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए और कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प की खबरें आईं.

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, बिहार पुलिस मुख्यालय ने वायरल फुटेज का गंभीरता से संज्ञान लिया, जिसमें कथित तौर पर एक पुलिस कॉन्स्टेबल को विरोध प्रदर्शन के दौरान AK-47 से गोली चलाते हुए दिखाया गया था और इसके बाद उसे सस्पेंड करने का आदेश दिया.

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नाबालिग को गर्दन में लगी थी गोली

पटना के जयप्रभा मेदांता अस्पताल में इलाज करा रहे तीन घायल प्रदर्शनकारियों की हालत स्थिर बताई जा रही है. घायलों में 15 साल का मोहम्मद आरिफ भी शामिल है, जो परिवार के अनुसार एक स्थानीय दुकान में काम करता है. उसके रिश्तेदारों ने बताया कि बंद के दौरान दुकान बंद करके घर लौटते समय हंगामे के बीच उसकी गर्दन में गोली लग गई थी. डॉक्टरों ने सर्जरी के दौरान सफलतापूर्वक गोली निकाल दी और अब उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.



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तेजस्वी यादव ने क्या कहा?

बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और घटना का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी को छात्रों पर गोली चलाते हुए देखा जा सकता है. इसके अलावा, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया और कहा कि हर जगह एक ही पैटर्न हैं. दरअसल, उन्होंने दिल्ली में विरोध कर रहे छात्रों पर पैलेट गन और बिहार में AK-47 के इस्तेमाल की ओर इशारा किया.

पुलिस ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारियों का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस बल की प्राथमिक जिम्मेदारी है और तय प्रक्रियाओं के किसी भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाता है. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि विस्तृत विभागीय जांच शुरू कर दी गई है और जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. जांच से यह पता चलने की उम्मीद है कि क्या हथियार का इस्तेमाल पुलिस प्रोटोकॉल के अनुसार था और क्या कोई और अनुशासनात्मक या कानूनी कार्रवाई जरूरी है.

राज्यव्यापी बंद के हिस्से के तौर पर शहर में बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए और गांधी मैदान की ओर मार्च किया. जब छात्र नारे लगा रहे थे, तभी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच बहस के बाद स्थिति बिगड़ गई.

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