Bihar Bandh: बिहार बंद से पहले प्रशासन का पावर मोड ऑन, उपद्रवियों के लिए सख्त चेतावनी

Bihar Bandh: बिहार वालों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है. जानकारी के मुताबिक, AISA की तरफ से आज, 25 जुलाई को ‘बिहार बंद’ है, जिसके चलते मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी ज़िलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को ये निर्देश दिया है कि वो अपने-अपने ज़िलों में स्थिति पर चौबीसों घंटे नज़र रखें. इतना ही नहीं उन्होंने साफ़ कहा कि राज्य सरकार पूरी स्थिति पर कड़ी नज़र रख रही है और किसी भी असामाजिक तत्व को कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बुधवार और गुरुवार को, प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन की आड़ में राज्य के कई ज़िलों में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की और पुलिस, अधिकारियों और मीडिया को निशाना बनाया.

NEET पर हुई लंबी चर्चा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शुक्रवार को मुख्य सचिव ने NEET विरोध प्रदर्शनों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और संवेदनशीलता, बातचीत तथा कड़े सुरक्षा इंतज़ामों पर ज़ोर देते हुए निर्देश जारी किए. उन्होंने निर्देश दिया कि ये सुनिश्चित किया जाए कि निर्दोष छात्रों को कोई परेशानी न हो. DGP विनय कुमार भी इस बैठक में शामिल हुए, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आयोजित की गई थी. DGP विनय कुमार ने निर्देश दिया कि ज़िलों में दंगा-रोधी उपकरणों की तैनाती सुनिश्चित की जाए. कुंदन कृष्णन ने छात्रों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने और बातचीत के ज़रिए स्थिति को संभालने पर ज़ोर दिया. उन्होंने अधिकारियों से छात्रों और छात्र नेताओं के साथ सीधे जुड़ने और उनकी शिकायतों को सहानुभूतिपूर्वक सुनने का आग्रह किया.

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पटना में हाई अलर्ट

जानकारी के मुताबिक NEET पेपर लीक को लेकर हुई गड़बड़ियों के बाद पटना ज़िला प्रशासन और पुलिस हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि राज्य भर से प्रदर्शनकारी वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं. शुक्रवार शाम, ज़िलाधिकारी कुंदन कुमार और SSP कार्तिकेय के. शर्मा ने शनिवार को होने वाले ‘बिहार बंद’ और विरोध प्रदर्शनों की तैयारियों की समीक्षा के बाद एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की.

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