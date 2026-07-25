Bihar Bandh: पटना से छपरा तक लाठीचार्ज, पत्थरबाजी और आगजनी; NEET पेपर लीक के विरोध में उबल पड़ा बिहार; सड़कों पर उतरे छात्र

Bihar Bandh Student Protest: NEET पेपर लीक के विरोध में स्टूडेंट ऑर्गनाइज़ेशन और पॉलिटिकल पार्टियों के सपोर्ट में बुधवार को बुलाए गए बिहार बंद का काफी असर हुआ. पटना, छपरा, सीवान, गया, आरा, समस्तीपुर, सहरसा और नवादा समेत कई ज़िलों में विरोध प्रदर्शन, रोड ब्लॉक, आगजनी, नारेबाज़ी और पुलिस के साथ झड़प की खबरें आईं.

पुलिस ने प्रोटेस्ट करने वालों को हटाने के लिए कई जगहों पर लाठीचार्ज किया, जबकि छपरा में पुलिस पर पत्थर भी फेंके गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए.

पटना में गांधी मैदान में इकट्टा हुए स्टूडेंट

पटना में, बड़ी संख्या में स्टूडेंट और अलग-अलग ऑर्गनाइज़ेशन के एक्टिविस्ट गांधी मैदान में जेपी गोलंबर और रामगुलाम चौक के आसपास जमा हुए. पुलिस ने प्रोटेस्ट करने वालों को आगे बढ़ने से रोका और कई जगहों पर उन्हें हटाया. कुछ स्टूडेंट पर लाठीचार्ज भी किया गया और कई प्रोटेस्ट करने वालों को हिरासत में लिया गया. पूरे शहर में भारी पुलिस बल की मौजूदगी ने बंद के असर को कम कर दिया. पुलिस ने किसी भी तरह की भीड़ को रोकने के लिए गांधी मैदान में लगातार नजर रखी.

जनशक्ति जनता दल के प्रेसिडेंट और RJD लीडर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी बिहार बंद को सपोर्ट किया. यादव स्टूडेंट्स के साथ प्रोटेस्ट में शामिल हुए और बंद को सपोर्ट करने के लिए गांधी मैदान में रामगुलाम की मूर्ति पर चढ़ गए.

छपरा में पुलिस पर पत्थर फेंके गए, लाठीचार्ज हुआ

छपरा के थाना चौक पर प्रोटेस्ट के दौरान, जब प्रोटेस्ट करने वालों की पुलिस से झड़प हुई तो हालात बिगड़ गए. पुलिस पर भारी पत्थर फेंके गए, जिससे उन्हें प्रोटेस्ट करने वालों को हटाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। इलाके में टेंशन के बीच, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स तैनात की गई.

सीवान में तोड़फोड़, गया में प्रोटेस्ट मार्च

सीवान में बिहार बंद के दौरान, प्रोटेस्ट करने वालों ने कई जगहों पर तोड़फोड़ की। एडमिनिस्ट्रेशन ने हालात को कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्स तैनात की. गया के एक कॉलेज के स्टूडेंट्स ने NEET पेपर लीक के प्रोटेस्ट में मार्च निकाला। सिटी SP ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की इजाजत है, लेकिन गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. सहरसा में, प्रदर्शनकारियों ने थाना चौक के पास मेन रोड पर धरना दिया. प्रदर्शनकारी पटना में स्टूडेंट्स पर हुए कथित लाठीचार्ज का विरोध कर रहे थे और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे. सुरक्षा के लिए पूरे शहर में पुलिस बल तैनात किया गया था.

समस्तीपुर में रोड ब्लॉक, आरा में आगजनी और प्रदर्शन

समस्तीपुर के पटेल गोलंबर पर प्रदर्शनकारियों ने रोड ब्लॉक कर दिया और केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारे लगाए. प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की अपनी मांग दोहराई. भोजपुर जिले के जगदीशपुर में नयका टोला मोड़ पर बिहार बंद के दौरान AISA और RYA कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और आगजनी की.

प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की. रेलवे स्टेशन, जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय और जिले के अन्य संवेदनशील स्थानों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी.

नवादा में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए हाई अलर्ट जारी

नवादा में विभिन्न संगठनों द्वारा नियोजित छात्र जुलूस और प्रदर्शनों को देखते हुए जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर रहा. जिले में 40 सेंसिटिव जगहों पर करीब 1,700 पुलिसवाले तैनात किए गए थे. चार सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर (SDPOs), दो सब-डिविजनल ऑफिसर (SDOs), 28 थाना इंचार्ज और पुलिस लाइन के ऑफिसर फील्ड में तैनात थे. एडमिनिस्ट्रेशन ने ड्रोन और CCTV कैमरों से पूरे शहर पर नज़र रखी.

एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक, स्टूडेंट प्रोसेशन में दो हज़ार से ज़्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद थी. भीम आर्मी समेत कई ऑर्गनाइज़ेशन के प्रदर्शन को देखते हुए ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर के खास इंतज़ाम किए गए थे.

सिचुएशन कंट्रोल में

एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक, पटना, भागलपुर और दूसरे अफेक्टेड इलाकों में सिचुएशन अभी कंट्रोल में है. पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन लगातार सिचुएशन पर नज़र रख रहे हैं. आगे कोई अनहोनी न हो, इसके लिए सेंसिटिव इलाकों में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्स तैनात की गई है. अधिकारियों ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना उनकी प्रायोरिटी है और शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा.