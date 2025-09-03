bihar bandh 2025 कितने बजे शुरू होगा और कब होगा खत्म, यह भी जानें- क्या खुला है और क्या है बंद

Bihar Bandh latest update : वोट अधिकारी यात्रा के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की दिवंगत मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने गुरुवार (4 सितंबर, 2025) को भारत बंद का एलान किया है। NDA में शामिल BJP, JDU समेत सभी राजनीतिक दलों की महिला शाखा की ओर से 4 सितंबर को ‘बिहार बंद’ रहेगा। NDA की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, 5 घंटे का बंद गुरुवार सुबह 7 बजे से शुरू होगा और फिर दोपहर 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस स्टोरी में हम बताने जा रहे हैं कि बिहार बंद के दौरान क्या बंद रहेगा और क्या नहीं?

जरूरी और इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी अप्रभावित (Essential and emergency services not affected)

बीजेपी बिहार अध्यक्ष दिलीप जायसवाल (BJP Bihar President Dilip Jaiswal) की ओर से कहा गया है कि गुरुवार को बंद के दौरान लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। खासतौर से बिहार बंद के दौरान सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक एंबुलेंस, अस्पताल और अन्य जरूरी सुविधाएं और सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। NDA की ओर से यह भी कहा गया है कि बिहार बंद शांतिपूर्ण रहेगा और इस दौरान ट्रैफिक में कोई बाधा नहीं आएगी। इस बाबत कार्यकर्ताओं को निर्देशित भी किया गया है।

क्या-क्या रहेगा चालू

अस्पताल सुचारू रूप से काम करेंगे

एम्बुलेंस सेवाएं प्रभावी रहेंगीं

पुलिस प्रशासन काम करेगा

फायर ब्रिगेड भी काम करेगा

मेडिकल इमरजेंसी में रोक नहीं

टैक्सी, ऑटो और बसों का संचालन होगा

रेलवे और हवाई सेवाएं सामान्य रहेंगीं

स्कूल-कॉलेज खुलेंगे! (Schools and colleges open)

बिहार बंद के मद्देनजर नीतीश कुमार सरकार की ओर से ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे या फिर स्कूल-कॉलेज में अवकाश होगा। या फिर बैंक बंद रहेंगे। नाम ना प्रकाशित करने पर अधिकारियों ने बताया कि NDA के प्रदर्शन के कारण कुछ इलाकों में सरकारी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। ट्रैफिक बाधित नहीं हो, इसके लिए पूरा प्लान तैयार किया गया है।

कुछ जिलों बाजार बंद रह सकते हैं (Bihar Market Close)

यह भी जानकारी सामने आई है कि NDA की ओर से कुछ जिलों के व्यापारियों से बंद में समर्थन मांगा गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार की राजदानी पटना और दरभंगा के साथ-साथ मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में दुकानें बंद रह सकती हैं। अगर व्यापारियों ने समर्थन दिया तो आधे दिन भी बाजार बंद रह सकते हैं। वहीं, कारोबारियों का कहना है कि बंद के दौरान जरूरी चीजों की आपूर्ति प्रभावित नहीं हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा।

क्यों किया जा रहा है बिहार बंद (why bihar Bandh)

पिछले दिनों ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान दरभंगा में RJD और कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इसके विरोध में बिहार बंद बुलाया गया है। वहीं, BJP अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कहना है कि राज्य की महिला शाखा आयोजित बिहार बंद में लोगों को कम से कम असुविधा हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि बंद के दौरान इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह से मुक्त हैं।

