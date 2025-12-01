बिहार विधानसभा, किस भाषा में ली गई शपथ? हिंदी, मैथिली और अन्य भाषाओं का प्रयोग

Bihar Assembly Winter Session: 1 दिसंबर से बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में यह सत्र 1 से लेकर 5 दिसंबर तक ही चलेगी. तो वहीं, सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाई है.

सत्र में प्रमुख नेताओं ने ली शपथ

सत्र के पहले ही दिन सदन में हड़कंप का माहौल देखने को मिला. जहां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सदन पहुंचने पर दोनों उपमुख्यमंत्री और एनडीए विधायकों ने उनका भव्य स्वागत किया. शपथ लेने वाले नेताओं में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शामिल हुए. तो वहीं, विपक्ष के नेता में तेजस्वी यादव, रेणु देवी, प्रेम कुमार मौजूद रहे.

किस नेता ने किस भाषा में ली शपथ

शपथ के दौरान जिसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया वह है भाषा. हिंदी भाषा के अलावा विभिन्न भाषाओं के ज़रिए मंत्रियों ने शपथ ली.

1. हिंदी

गुलाम सरवर (AIMIM विधायक)

2. मैथिली

सुधांशू शेखर, विनोद नारायण झा, मीना कुमारी, माधव आनंद, सुजीत कुमार, नीतीश मिश्रा

3. उर्दू

अबिदुर रहमान (कांग्रेस), मोहम्मद मुर्शीद आलम (AIMIM), मो कमरुल हुदा, सरवर आलम, अख्तरुल ईमान

AIMIM विधायक की हिंदी शपथ पर हुई चर्चा

असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के इस बार 5 विधायक चुने गए हैं. इनमें से बायसी के विधायक गुलाम सरवर ने हिंदी भाषा में शपथ ली, तो वहीं अन्य मुस्लिम विधायकों ने उर्दू और अरबी में अपनी-अपनी शपथ ली, जिससे गुलाम सरवर का शपथ ग्रहण विशेष चर्चा का केंद्र बन गया. इसके अलावा कांग्रेस विधायक अबिदुर रहमान और AIMIM के कई अन्य विधायकों ने भी उर्दू में भाषा में ही अपनी शपथ पूरी की. दूसरी तरफ मो कमरुल हुदा ने शपथ की शुरुआत ‘बिस्मिल्लाह’ से की और अंत में “जय संविधान, जय बिहार, जय किशनगंज” का नारा भी लगाया.